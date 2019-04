Pedro Sánchez i els dinosaures de Vigo

Quan Pedro Sánchez va arribar ahir a Vigo, els dinosaures (o 'dinosetos') encara estaven allà, el petit amb el seu cap arrencat, el pare malgrat tot indiferent, a la cèntrica Puerta del Sol on els va col·locar l'alcalde Abel Moreno l'any 2015, poc abans de les eleccions municipals.

Galícia és terra de bons cronistes i d'històries surrealistes que es fan lloc a les pàgines de La Voz i, entre elles, la dels dinosetos resumeix bé l'omnipotent i cridanera figura de l'alcalde de Vigo. Caballero pot ser una ajuda clau per tal que Sánchez faci un bolc a Galícia, com apunta el CIS després que el 2016 s'imposés clarament el PP, sobretot tenint en compte que Vigo és la ciutat més poblada i la única entre les tres principals en mans socialistes.

LA VENGANZA DEL ALCALDE DE NUEVA YORK POR LO DE LAS LUCES.... https://t.co/cukePgf8AL — DinoSeto (@DinoSetoVigo) 16 de novembre de 2018

Els dinosetos són uns arbusts retallats en forma de dinosaures. L'alcalde va decidir plantar el primer a la ciutat en plena campanya del 2015, però les crítiques d'electoralisme d'alguns ciutadans el van fer rectificar. Ja era tard, perquè es van crear grups de Facebook i comptes de Twitter que el van tornar viral i, aprofitant l'inesperada embrenzida mediàtica, Moreno no només va tornar a plantar el primer dinoseto, sinó que ho va fer al bell mig de la ciutat.

Un any després, Dinoseto (que el propi Moreno havia decidit transformar en Dinoseta) va tenir un fill, que des de setembre de l'any passat sobreviu com pot amb el seu cap arrencat, pobre.

651x366 Els dinosetos al centre de Vigo / G. A. Els dinosetos al centre de Vigo / G. A.

"Aquest són els mítings que m'agraden a mi, els apoteòsics", deia ahir Abel Moreno davant d'unes 2.000 persones a l'auditori Mar de Vigo rodejat de finestres a través de les quals es pot veure el mar i les ries. Uns centenars més s'havien quedat al carrer i ho van seguir davant una enorme pantalla, potser perquè el dia anterior el propi Moreno havia repartit propaganda del míting a l'entorn de Balaïdos.

Entre 'dinosetos', mítings "apoteòsics" i llums de nadal de les que presumeix tot desafiant Nova York, Moreno es mou còmode en la sobreexposició mediàtica i els focs d'artifici, que l'han mantingut a l'alcaldia els darrers 12 anys. I tot apunta que seguirà i que encara eixamplarà una distància de regidors amb un PP que ja és prou ampla. Moreno va donar enèrgicament les gràcies a Sánchez per "treure del calaix" la nova estació de l'AVE i una nova autopista i és possible que li aconseguís alguns vots a la seva ciutat de cara a les generals. "Ha fet més per nosaltres en vuit mesos que el PP en set anys", va dir tot 'comprant' un discurs recurrent d'aquesta campanya.

651x366 Treballadors d'Ence protesten contra Sánchez / G. A. Treballadors d'Ence protesten contra Sánchez / G. A.

La jugada no va sortir rodona perquè, a les portes de l'auditori, diversos i sorollosos centenars de trebaladors d'Ence, fàbrica de cel·lulosa de Pontevedra, van rebre Sánchez amb insults i atacs davant un cordó policial que van respectar: l'acusen de no defensar la renovació de la fàbrica i posar en perill més de 2.000 llocs de treball, entre els directes i els indirectes de la planta.

En un entorn industrial com el de Vigo i Pontevedra, els fantasmes d'acomiadaments com els 800 que van tenir lloc a Citroen l'any 2008 sempre planen en aquesta economia canviant que sovint es desindustrialitza. Al mateix costat de l'auditori on Sánchez va donar el míting, de fet, està ple de tallers de reparacions nàutiques i drassanes. Pels 'astilleros', corren temps de treva amb el 'boom' dels creuers de luxe, com el Ritz-Carlton, construït a Vigo amb una aportació de 45 milions d'euros només en mà d'obra i un milió d'hores de treball, segons el portal sectorial Hosteltur.

Entre les drassanes i el casc antic dels dinosetos, dina unes hores abans del míting de Sánchez una parella de joves vestida de negra, cabells negres i pells blanques, ell a més amb ulleres fosques, al restaurant 'das almas perdidas'. Estudiants, ella de criminologia, ell de producció audiovisual, conversen tota l'estona de política i dels perills de Vox. Preguntats per l'alcalde de Vigo, riuen molt fort i resumeixen: "És un personatge, però ho fa bé". "A Vigo, a qui és de dretes, el miren malament. A les ciutats i a la costa en general som d'esquerres, el PP on guanya és als pobles de l'interior", explica ell amb aquest contagiós accent de pregunta a mitges, trencada. Han vingut a Vigo per veure el míting de Sánchez. "Creus que haurem de pagar?", pregunten, ara sí.