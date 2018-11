Sánchez enceta el cicle electoral acusant el PP i Cs de fer una "política busca-raons" que "soscava la convivència"

Pedro Sánchez s'ha tret aquest dissabte la corbata per tornar-se a vestir de líder del PSOE. Cinc mesos després d'haver arribat a la Moncloa, el president espanyol ha convertit el primer comitè federal del partit des de la moció de censura en un gran míting al municipi madrileny de Fuenlabrada -on governen des de fa dècades els socialistes- per oficialitzar el tret de sortida al llarg cicle electoral que afronta l'Estat. Primer amb les eleccions andaluses del 2 de desembre i després amb les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig. I amb l'interrogant sempre present de si el desgast per la falta de pressupostos portarà Sánchez a convocar eleccions d'aquí pocs mesos.

El líder socialista ha esquivat de ple el debat de Catalunya i s'ha centrat a reivindicar la gestió del seu govern mentre llançava dards a l'oposició. El principal, a PP i Ciutadans, a qui ha acusat de forma velada de fer una "política de busca-raons" que "soscava els pilars de la convivència i de la pau social". "A alguns s'han ennuegat i parat el rellotge amb la moció de censura, han confós la discrepància amb la crispació", ha assenyalat advertint que no participaran d'aquesta forma d'entendre la política.

A l'independentisme, només s'hi ha referit també de forma velada per assenyalar que per "polítics irresponsables" pot ser que no hi hagi uns nous comptes el 2019. Amb tot, s'ha tornat a comprometre a apujar el salari mínim als 900 euros per decret, a blindar les pensions i a intentar derogar els aspectes més lesius de la reforma electoral. Unes llargues negociacions, aquestes últimes, que estaria a punt de tancar amb el PDECat, segons ha avançat aquest dissabte 'El Periódico'.

En el terreny dels compromisos, Sánchez ha reiterat d'entrada que el 2019, "després de molts anys d'espera, no hi haurà un mausoleu en honor al dictador Franco". També ha anunciat que abans de finals de mes el consell de ministres finalment aprovarà la promesa de reforma constitucional per limitar els aforaments. Li caldrà, però, el suport indispensable del PP al Congrés, que de moment hi posa pegues. I a diferència de quan era només líder socialista, Sánchez ha evitat avui comprometre's a impulsar una reforma de la Constitució per solucionar l'encaix territorial amb Catalunya. Enlloc d'això, s'ha compromès a treballar per una "reforma constitucional per reconèixer més drets i llibertats en la Constitució i garantir la unió dels pobles d'Espanya".

Sense Díaz, Vara i Lambán

L'acte ha servit també per oficialitzar els candidats del PSOE a les autonòmiques, però no hi han participat ni la presidenta andalusa, Susana Díaz, ni l'extremeny, Guillermo Fernández Vara, ni l'Aragonès, Javier Lambán. Sánchez ha aconseguit pacificar el partit amb l'aterratge a la Moncloa, però continuen existint els vells recels amb els barons. En primera línia, en canvi, sí que hi havia el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, la líder basca, Idoia Mendia, i la presidenta balear, Francina Armengol.

Sánchez es llança així a una llarga campanya electoral amb la incògnita de quan haurà de prémer el botó vermell per intentar arribar a la Moncloa a través del vot dels espanyols. Tots els atacs estan concentrats de moment en el PP i Cs, contra qui la Moncloa ja fa setmanes que incrementa els decibels. El PSOE no se n'està de relacionar-los amb els nous moviments d'extrema dreta que creixen a Europa i mentrestant guarda silenci sobre els nous llaços amb Podem, que ja veu "més a prop" unes eleccions a Espanya. El líder socialista ha tornat a presumir avui del decret perquè la banca pagui els impostos sobre les hipoteques. "La societat va ser solidària amb la banca i això ha de ser recíproc", ha recordat sobre el rescat bancar. Mentrestant, Pablo Iglesias manté la convocatòria de protesta a les portes del Tribunal Suprem aquesta tarda.