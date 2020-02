Sánchez indulta un exalcalde del PSOE que va falsificar un informe perquè la seva mare pogués fer obres en un pati

El govern espanyol va aprovar cinc indults en el consell de ministres de dimarts passat. Un dels indultats és l'exalcalde del PSOE de Villar del Humo (Conca), César Ruiz Ramos, tal com ha avançat Civio i recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Ruiz va ser condemnat el 2014 a una pena de tres anys de presó, dos d'inhabilitació i 360 euros de multa, a més de la meitat de les despeses del judici, per un delicte de falsedat documental. El govern espanyol ha decidit perdonar-li la pena de presó, que està pendent de complir-se, a canvi de 12 mesos de treballs per a la comunitat.

Ruiz va crear un informe fals durant el seu mandat com a alcalde (iniciat el 2003) amb el qual pretenia demostrar que un pati entre cases era de domini públic. El motiu és que la seva mare havia obert tres finestres cap a aquell pati i els veïns l'havien denunciada per aquest fet. Defensaven que tenien drets sobre el pati, tancat amb pany des de feia anys, perquè també era part de la seva propietat.

A banda de l'exalcalde socialista (que també va formar part de la Diputació Provincial de Conca fins al 2007), el govern espanyol ha signat quatre indults més: dos a dues condemnades per furt, un altre a un home que va cometre un delicte societari, i el quart a una dona per insolvència punible. La setmana passada el govern de coalició també va aprovar cinc indults més. Així, l'executiu de Sánchez ja ha indultat 10 persones aquesta legislatura.