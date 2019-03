Sánchez imposa els ministres a les llistes del PSOE

Tot i l’aparent domini indiscutible de Pedro Sánchez sobre el poder orgànic del PSOE, l’elaboració de les llistes del partit per a les eleccions del 28 d’abril no està sent un camí de roses per al president espanyol. Els crítics que van organitzar el seu descavalcament fa un any i mig, i que encara conserven llocs de responsabilitat a les federacions socialistes, han produït algun sotrac en l’elecció de candidats. Això forçarà l’executiva federal a imposar la seva capacitat -d’acord amb els estatuts- d’elaborar llistes, i així complir el seu desig de donar a tots els ministres que ho desitgin el primer lloc en una candidatura provincial. El cas més clar, i que ha posat en relleu el poder orgànic que encara conserva la seva antiga rival interna, Susana Díaz, a Andalusia, és el de la llista per Sevilla. Mentre que Sánchez volia que fos la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, la candidata per la circumscripció, l’assemblea de militants va ubicar-la en el desè lloc de les seves preferències. Tot i això, la decisió no és vinculant i l’última paraula la té la comissió federal. El secretari d’organització socialista, José Luis Ábalos, ja havia recordat aquesta competència al matí, i l’expresidenta andalusa va assumir l’advertència hores després, tot i que va demanar “acord, entesa i un procés que reflecteixi el talent enorme que té el PSOE-A”.

El cas de Montero té especial rellevància perquè la ministra d’Hisenda és vista per Ferraz com una bona candidata per substituir Díaz a la secretaria general del PSOE andalús, tot i que l’expresidenta de la comunitat no té cap intenció de fer un pas al costat, malgrat la desfeta electoral del 2 de desembre.

El salt de Rodríguez a Cs

Les conseqüències de la ferida interna al PSOE no s’acaben aquí. Soraya Rodríguez, exdiputada crítica amb Sánchez, va anunciar que estripava el carnet aquesta setmana. I Ciutadans està estudiant la possibilitat d’oferir-li un lloc a les seves files, segons van deixar entreveure ahir dirigents de la formació taronja i no va negar la mateixa interessada. El PSOE hi veu transfuguisme, també els sectors més crítics amb el líder. Albert Rivera, en canvi, tot i no confirmar l’interès, va qualificar el possible moviment de “captació de talent.”