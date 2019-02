Sánchez apuja el to contra l’independentisme i l’equipara a la ultradreta: “Els extrems es toquen”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apujat el to contra l’independentisme amb l’arrencada de la precampanya, i ha acusat aquest dimarts els partits independentistes de tenir una “actitud infantil” buscant culpar el seu executiu de retirar-se del diàleg, quan en realitat, segons ell, els independentistes “mai han volgut dialogar”. El cap de l’executiu ha afirmat que “els extrems es toquen” i ha afirmat que ERC i el PDECat “vivien millor amb el PP” perquè “aspiren a viure del conflicte”. Durant la sessió de control al govern espanyol al Senat, Sánchez li ha etzibat al senador d’ERC Joaquim Ayats que la seva formació ni el Govern “mai” han estat disposats a un diàleg “sincer”, i ha criticat que han renunciat “a fer política” i a governar Catalunya, per la seva negativa a aprovar els pressupostos, que donaven, ha dit 2.200 milions més a Catalunya: “Vostès viuen molt millor amb un govern del PP a Madrid”, ha reiterat.

“Van mostrar molt poc respecte amb el poble català” tombant els pressupostos, ha dit Sánchez, que ha escoltat com Ayats li ha recriminat haver decidit “que no es podia parlar de tot” abans de retirar-se de la taula de diàleg amb el Govern, i li ha recriminat que no volia aprovar els pressupostos sinó buscar una excusa per convocar eleccions per fer un bon resultat, encara que no li permeti governar, creixent a costa de Podem. Tot i així, ha dit que segueixen “asseguts a la taula del diàleg” i li ha demanat “valentia”.

Davant d’això, Sánchez ha afirmat que la “valentia” és “seure a una taula de diàleg i assumir la legalitat”, i ha acusat els independentistes d’estar “sent perseguits pel tigre de l’independentisme”, sent víctima dels que els diuen “traïdors”, i l’ha avisat que acabaran “devorats” pel tigre, “com el PDECat”.

En la mateixa sessió de control, el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, l’ha burxat en el sentit contrari i ha criticat el “mercadeig” del president espanyol amb els independentistes, les seves “promeses d’indults als colpistes” que, ha dit, “indignen milions d’espanyols”. Cosidó l’ha reptat a afirmar que “no pactarà amb els que volen trencar Espanya”, a la qual cosa Sánchez ha respost a l’atac, acusant el PP de “crispar” i de tenir “un sentit patrimonial insta del poder”, i l’ha acusat d’estar intentant convertir la Constitució en una “carta punitiva” en lloc d’una “carta de drets i llibertats”, com, ha dit, l’entén el PSOE.

”Li proposo dos títols per al seu pròxim llibre: ‘Història d’una traïció’ i ‘Manual de l’incompetent’”, li ha replicat Cosidó, en referència en al flamant llibre del president espanyol, ‘Manual de resistència’.