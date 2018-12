Pedro Sánchez creu que els independentistes es voldrien separar d'Espanya tant si hi hagués una monarquia com una república

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat que els independentistes catalans es voldrien independitzar d'Espanya tant si hi hagués una monarquia com una república. Així ho ha confirmat en una entrevista amb un grup de periodistes en el 40è aniversari de la Constitució espanyola, en la qual es mostra partidari d'obrir el camí per reformar la carta magna i d'incloure-hi, entre altres qüestions, el dret a l'habitatge o la sanitat.

En resposta a una pregunta sobre si una reforma de la Constitució pot ser la clau per millorar l'encaix de Catalunya en el marc constitucional, el cap de l'executiu respon que "sí i no" i recorda que, encara que ara l'independentisme ataca el rei i la monarquia parlamentària, ja es va voler separar d'Espanya durant la Segona República, quan no hi havia rei.

"És igual la forma de l'Estat, és igual que sigui monarquia o que sigui república, la qüestió és separar-se del que consideren que no és el seu país, que és Espanya", ha argumentat. En aquest sentit, Pedro Sánchez ha explicat que la reforma constitucional pot servir per resoldre algunes deficiències que té el model autonòmic, com el Senat, les conferències sectorials, el consell de política fiscal i financera o el repartiment de competències, perquè estan "molt més definides entre els diferents nivells de l'administració".

Tanmateix, en la seva opinió, per resoldre la qüestió catalana i per guanyar la batalla política de l'independentisme a Catalunya "el més important" és plantejar un "projecte de regeneració política, social i econòmica d'Espanya imbricat amb Europa".

ELS CATALANS "ABRAÇARIEN" UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MIRI A EUROPA

Per això ha insistit que la reforma de la Constitució ha de mirar a Europa i "servir per regenerar i revitalitzar" l'aportació d'Espanya a la construcció europea, mirar cap al model institucional que es vol per a Europa d'aquí 10 o 15 anys. En aquest punt ha apuntat que el model del qual es parla a Europa "és un model federal, de més integració".

Sánchez s'ha mostrat convençut que els catalans, tinguin o no un sentiment de Catalunya com a nació, sí que abraçarien un projecte polític de regeneració que miri a Europa.

PLANTEJA QUE EN TOTES LES LEGISLATURES ES PUGUI MODIFICAR LA CARTA MAGNA

El cap de l'executiu espanyol creu que sí que "és possible" un consens per reformar la carta magna, encara que ha admès que s'ha comès l'error d'identificar una reforma constitucional amb un procés constituent i això ha fet tirar enrere algunes forces polítiques que han dit "si és així, que no es toqui ni una coma".

No obstant això, és partidari que els que tenen "posicions més mesurades i serenes" comencin a obrir el camí de la reforma constitucional i creu que seria "interessant" que en la comissió constitucional estigués oberta en totes les legislatures la possibilitat de reformar la Constitució. En aquest sentit, ha opinat que haurien d'incorporar-se nous drets a la carta magna, com ara la igualtat de gènere, la lluita contra el canvi climàtic, el debat sobre l'eutanàsia, el dret a l'habitatge o a la sanitat, que no està recollit.

Sánchez ha considerat que si hi ha un sentiment a la societat sobre coses que cal renovar en la Constitució "els polítics" ha de "vehicular-ho i no frustrar-ho". Amb tot, està convençut que més que redefinir el model d'Estat en possibles reformes de la carta magna el que cal fer és "culminar-lo", ja que ha afirmat que ni els pares de la Constitució sabien gaire bé en què esdevindria el títol VIII.

Creu, en aquest sentit, que les grans virtuts del model de descentralització també han portat algunes febleses que s'estan veient ara, i posa l'exemple del Senat, sobre el qual es pregunta "per a què serveix". Per això apunta la possibilitat d'enfortir les estructures autonòmiques salvaguardant la igualtat entre espanyols i reconeixent la diversitat de cadascun dels territoris".