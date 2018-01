Sànchez insisteix en la seva llibertat al·legant que hi va haver "col·laboració" durant l'escorcoll a la seu de l'ANC

Jordi Sànchez ha tornat a demanar al jutge Pablo Llarena que el deixi en llibertat. En un escrit presentat divendres, tal com ha avançat RAC1, la seva defensa subratlla que durant l'escorcoll de dimecres passat a la seu de l'ANC no hi va haver cap incident i que es va desenvolupar amb normalitat. "En total col·laboració amb les forces policials i sense protesta per part dels membres de l'ANC ni dels ciutadans de Barcelona", insisteix Sànchez, que remarca que l'entitat independentista va fer avisos a la ciutadania a través de les xarxes socials perquè no es mobilitzés.

En conseqüència, el lletrat de Jordi Sànchez considera que "la possibilitat de nous atacs ha desaparegut i que el canvi de voluntat és verdader i real", cosa que exigia Llarena en la seva interlocutòria del 4 de desembre passat, en la qual va mantenir Sànchez a presó pel risc de reiteració delictiva. En el seu escrit de llibertat el 12 de gener, el número 2 de Junts per Catalunya va al·legar que ja no és president de l'ANC i que no té capacitat de mobilització.

Llarena té pendent resoldre la seva petició i la de Joaquim Forn, que la setmana passada va renunciar a l'acta de diputat per acabar de convèncer el magistrat. La fiscalia, abans de conèixer aquest pas del conseller d'Interior, havia sol·licitat a Llarena que tots dos es mantinguessin empresonats.