Sánchez compta amb la majoria de ministres per a les llistes del 28-A però empeny Borrell cap a les europees

"El que vulgui, tindrà un lloc". A l'executiva del PSOE no hi ha cap dubte que el govern de Pedro Sánchez ha de tenir un lloc clar de sortida en les llistes electorals per al 28-A. El president espanyol ha reunit aquest dilluns l'executiva federal per donar el tret de sortida a la configuració de candidatures per a les generals, municipals, autonòmiques i europees. Les condicions ja estan clares: Sánchez controlarà per primer cop tots els noms de les llistes -i donarà menys pes al parer de les federacions- per poder recuperar el terreny perdut al Congrés els últims anys, des que va optar per dimitir arran del cop a Ferraz, i després va demanar a tots els seus ministres amb escó que l'abandonessin.

"Nosaltres estem molt satisfets amb el govern socialista i creiem que és un magnífic aval haver estat part del govern i, en general, hi ha un consens ampli sobre això", ha explicat el secretari d'Organització del PSOE i també ministre de Foment, José Luis Ábalos, en roda de premsa des d'un espai a prop del Congrés, ja que la seu de Ferraz està en obres.

Sobre Borrell: "Depèn de la seva disposició"

Amb qui no compta de moment Sánchez és amb Borrell, a qui empeny cada cop amb més insistència per ser el cap de llista dels socialistes a les europees del 26 de maig, una forma de donar una sortida a un ministre incòmode al govern que ha pres tot de decisions -sobretot pel que fa l'independentisme- en contra del criteri de les titulars de Justícia, Dolores Delgado, i de Política Territorial, Meritxell Batet. "Depèn de la seva disposició", ha dit Ábalos donant a entendre que Borrell encara s'ho està pensant i ha demanat més temps. De fet, aquest cap de setmana se celebra a Madrid la convenció dels socialistes europeus i el PSOE hi acudirà sense tenir en cara un cop de llista per al 26-M. Ábalos ha insistit que Borrell tot el que pot dir de Borrell és "bondadós" i "molt important" en el projecte socialista.

D'aquesta manera Ábalos té molts punts per ser el cap de llista per València, Batet per Barcelona, la ministra de Treball, Magdalena Valerio, per Guadalajara, i la nova estrella emergent de l'executiu i Ferraz, la titular d'Hisenda María Jesús Montero, per Sevilla. Al seu torn, la vicepresidenta Carmen Calvo podria tornar a fer tàndem amb Sánchez com a número dos per Madrid o bé presentar-se per la seva província, Còrdova.

Resposta a Podem

Ábalos també ha deixat clar que el PSOE parteix amb la intenció de, com a primera força -el que considera que aconseguiran ser el 28-A-, aspiraran a tornar a governar sols. Respon així a la número dos de Podem, Irene Montero, que des de divendres passat insisteix en la necessitat d'un govern en coalició de les esquerres. "La nostra aspiració és aconseguir un govern monocolor. Hem aconseguit fer-ho amb 84 diputats i amb més no serà difícil fer-ho", ha assenyalat intentant minimitzar també les possibles ingerències en la renovació de llistes per al Congrés, on Sánchez té intenció de fer-se un equip a la seva mesura que no li qüestioni les decisions com ha passat vegades amb els diputats de federacions com l'andalusa.

Ábalos també ha insistit que "no estan pensant en pactes" i ha censurat que Ciutadans hagi imposat ja un "cordó sanitari" al PSOE mentre compta amb pactar amb l'extrema dreta. "La nostra aspiració és aconseguir una majoria netament socialista", ha afegit, lamentant que el PP hagi "renunciat" ja a ser primera força del país i només compti amb la "triple aliança dels partits de l'extrema dreta".

De fet, el secretari d'Organització del PSOE s'ha penjat la medalla d'haver aconseguit durant els pocs mesos de govern pactes amb diferents forces i ha volgut treure's del damunt l'estigma d'anar de la mà de l'independentisme. "No hi ha una oposició definitiva", ha dit sense posar un cinturó sanitari a Ciutadans en cap moment. És a dir, no tanca la porta a un pacte pel centre. Ha considerat així "patètic" que la dreta no pari de dir que van del bracet de l'independentisme després que els hagin tombat els pressupostos.