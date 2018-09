Sánchez es veu consolidat i diu que aspira a governar fins al 2030

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que el creixement econòmic d'Espanya continuarà sent robust i que el seu executiu no és un mer "accident", sinó que en aquesta legislatura establirà les bases per a "la gran transformació" que exigeix Espanya fins a l'any 2030.

Sánchez ha llançat aquest missatge en l'acte del PSOE que ha presidit a Oviedo coincidint amb els seus primers cent dies al govern i que ha sigut el primer de partit al qual acudeix des que va accedir al palau de la Moncloa.

El cap de l'executiu s'ha compromès a continuar la seva feina amb "coherència, diàleg, realisme i ambició" i ha recalcat que totes les seves actuacions seguiran regides pel principi de "justícia social".

Ha assumit que molta gent vulgui que es faci tot el que està pendent en dos anys, però ha reconegut que no té majoria suficient per adoptar decisions com la derogació de la reforma laboral i aprovar un nou model de finançament.

No obstant això, sí que ha dit que hi ha majoria per eliminar molts dels aspectes més lesius de la reforma laboral i per millorar el finançament autonòmic.

A continuació és quan s'ha dirigit als que diuen que el seu govern és un "accident" i que els conservadors tornaran a governar després de les pròximes eleccions.

"Els dic –ha explicat– que en aquesta legislatura el que farem és establir les bases de la gran transformació que necessita i exigeix Espanya fins a l'any 2030".

I ha insistit: "El nostre objectiu és la justícia social, i el nostre horitzó el 2030".

Per a aquesta transformació ha citat cinc eixos: educació, ocupació, sanitat, medi ambient i pensions.

Respecte a aquest últim eix ha dit que el seu govern s'ha de dedicar a resoldre el "forat" que ha deixat l'executiu anterior a la Seguretat Social.

"És possible tenir una Seguretat Social amb superàvit i unes pensions dignes conformes a l'IPC, i l'única formació política que ho pot garantir és el PSOE", ha ressaltat.

En la seva intervenció no hi ha hagut cap referència a la situació que viu Catalunya i només ha ressaltat de manera general que el seu govern està compromès amb la cohesió territorial.