Sánchez crida a la mobilització el 28-A: "Urnes buides significa involució i urnes plenes, progrés per a tots"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a cridar aquest dissabte a la mobilització perquè el PSOE guanyi les eleccions del 28 d'abril: "Urnes buides significa involució i urnes plenes, progrés per a tots", ha proclamat en un acte en un teatre de Madrid davant més de 500 persones. Convençut que la dreta està "jugant a fer el mateix que el 2 de desembre a Andalusia, al fet que hi hagi abstenció, no mobilització", Sánchez ha sostingut que "si el sentit comú es mobilitza" el 28-A, guanyaran els socialistes, perquè "el sentit comú exclusivament el representa el PSOE".

Sánchez ha apel·lat a l'Espanya "que té moltes places, no només la plaça de Colón" i a la que surt al carrer a manifestar-se el 8 de març, el 15 març, l'1 de maig o el Dia de la Constitució, però també a la dels ciutadans que pateixen en silenci l'atur de llarga durada, la pobresa, la soledat i la violència de gènere. "Als que es manifesten amb la paraula i amb els seus silencis, aquest partit els diu que es fa càrrec de les seves demandes", ha afirmat.

Al costat de les ministres Isabel Celaá, Dolores Delgado i Reyes Maroto, les dues últimes candidates al Congrés per Madrid, i els candidats a la Comunitat i l'ajuntament de la capital, Ángel Gabilondo i Pepu Hernández, respectivament, Sánchez ha dibuixat un panorama polític en aquesta regió "amb una dreta partida en tres i una esquerra feta miques" en què els socialistes són els únics que poden garantir la "estabilitat" i el "sentit comú" i un projecte de futur.

Després de defensar que el 28-A el país que està en joc és l'Espanya "integradora", plural i diversa que ell defensa, ha tornat a plantejar la cita electoral com una cruïlla amb "dos camins: el de l'Espanya que avança o el d'una Espanya que retrocedeixi quaranta anys", si guanya el bloc de la "dreta de tres sigles" que formen el PP, Cs i Vox. Un bloc que, segons la seva opinió, ha reduït la política a la confrontació, l'insult i la crispació perquè no té arguments ni raó, ha dit.

Davant seu, el president ha reivindicat la vessant útil i transformadora de la política i ha rebutjat la "vetocracia" del líder de Cs, Albert Rivera, a qui ha retret que amb la seva cordó sanitari al PSOE estigui vetant als milions d'espanyols que han votat a aquest partit alguna vegada. A Casado li ha retret amb ironia que digui que el PSOE no és un partit constitucionalista, quan "tots sabem que ells van estar des del minut u a fer la Constitució i com de feministes són i el molt que han fet per les dones".

Com ve fent des que va començar la precampanya, Sánchez també s'ha referit a Vox en la seva intervenció -encara que sense anomenar el partit de Santiago Abascal- com la "ultradreta que sempre ha existit, tot i que abans estava dins del PP i ara han creat el seu propi partit". I davant del PP "insolidari que fa oposició als espanyols", s'ha reafirmat en que el seu executiu "continuarà governant fins a l'últim minut de la legislatura" per dirigir el país a un "horitzó alternatiu al que el portava la dreta fa pocs mesos ".

En un ambient una mica fred en comparació amb els calorosos actes que en altres províncies, Sánchez ha compartit escenari amb l'exentrenador de bàsquet Pepu Hernández, la seva aposta per l'alcaldia de Madrid, que s'ha declarat "socialista de cor": "Em revelo contra la injustícia i la desigualtat. Aquest és l'enemic, no la dreta de tres caps i poques idees", ha asseverat.

Per la seva banda, Gabilondo ha coincidit amb Sánchez a cridar a les urnes: "Si no participem nosaltres, ho faran per nosaltres, si no governem nosaltres, governaran altres i en un altre sentit i ja no valdrà lamentar-se", ha advertit, després de subratllar que no anar a votar és "encatifar que arribin els que prefereixen la involució".