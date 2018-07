Sánchez carrega contra l'oposició per "colpejar el benestar dels ciutadans" i promet un nou pressupost

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha carregat aquest divendres en contra de l'oposició pel rebuig del Congrés al sostre de despesa. Des de Lisboa, on ha participat en una cimera sobre interconnexions energètiques amb França i Portugal, el líder socialista ha considerat que "és un error buscar elements de desgast contra el govern [espanyol] a base de colpejar el benestar de la ciutadania".

Ja en un tuit durant la tarda ha criticat la "irresponsabilitat" d'alguns partits per "dir 'no' a la reconstrucció de l'estat del benestar". Ara bé, tot i el revés del Congrés, Sánchez ha insistit que tenen la intenció de presentar l'avantprojecte de llei de pressupostos pel 2019, tant si és "amb aquesta via d'estabilitat o l'anterior perquè aquest govern vol canviar les coses i transformar la realitat d'Espanya".

La irresponsabilidad de algunos partidos les ha llevado hoy a decir no a la reconstrucción del Estado de Bienestar, no a casi 5.000 millones más para CCAA y Seguridad Social.

Ellos tendrán que explicarlo.

El Gobierno seguirá trabajando. pic.twitter.com/BPOviKtThM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de julio de 2018

Dijous al vespre, en una altra roda de premsa amb el president francès, Emmanuel Macron, però aquest cop des de la Moncloa, Sánchez ja va avançar que tenia intenció de tirar endavant els pressupostos i que no tindria problemes en fer-ho amb el sostre de despesa de l'executiu de Mariano Rajoy, tot i que fa estrènyer més el cinturó a les comunitats autònomes i als ajuntaments. També va descartar la convocatòria d'eleccions anticipades malgrat aquest cop a l'estabilitat de govern i va assegurar que el seu objectiu és acabar la legislatura el 2020.