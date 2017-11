Sánchez es guanya la pau orgànica al PSOE gràcies al seu suport al PP

Pedro Sánchez s'ha guanyat la placidesa orgànica del seu partit gràcies al gir que ha fet en les últimes setmanes en la seva política en relació a Catalunya, i en el suport al PP en l'aplicació de l'article 155. A l'entrada del Museu Arqueològic Regional, on se celebra la reunió del primer comitè federal del partit des que va tornar a liderar-lo, un veí li ha etzibat a la presidenta andalusa, Susana Díaz, "Susana, posa ordre". Qui va ser rival de Sánchez a les primàries del partit i líder del corrent crític amb l'actual secretari general li ha respost, amb to conciliador: "Estem ordenats".

La frase ha estat premonitòria, i el comitè federal s'ha desenvolupat sense sotracs, a diferència dels que va viure el líder socialista fa un any, quan va ser defenestrat pels sectors que donaven suport a Díaz, i criticaven les promeses de plurinacionalitat que feia Sánchez, i que han quedat aparcades. En el discurs inicial, Sánchez ha afirmat que "no hi ha banderes de l'esquerra en el secessionisme" i ha acusat l'independentisme de "dividir i fragmentar la societat catalana". A més, ha defensat que "la dreta catalana" ha estat abanderada de les "retallades" i la "desigualtat" que segons ell són l'autèntic rival dels socialistes. "Veient a Puigdemont passejant per Brussel·les penso que l'única cosa que han aconseguit els independentistes és desconnectar, però de la realitat", ha asseverat el secretari general socialista, que ha qualificat el Procés com el "Brexit de Catalunya".

Sánchez també ha expressat el seu suport al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que liderarà la llista del partit a les eleccions del 21 de desembre. I ha defensat el seu pla de reforma constitucional per encarar la crisi territorial, però a dit que ara "l'única cosa que toca és defensar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia". Segons ell, la comissió parlamentària per reformar la Constitució que ell ha impulsat busca "desfer la dinàmica de fronts" que s'ha imposat.

També ha tingut Sánchez paraules per a Podem, de qui ha criticat que "vegi bé que hi hagi presos polítics a l'estranger, però no que hi hagi polítics presos a Espanya per saltar-se la llei. El secretari general socialista admetia així veladament que li sembla adequat l'empresonament dels consellers cessats per Rajoy i dels líders de la societat civil per la seva implicació en el Procés.

A l'inici del comitè, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat nomenada nova secretària de Cohesió Social i Integració del partit. Ocupa el lloc que va deixar l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, a l'executiva dels socialistes espanyols, arran de l'aprovació de l'article 155.

Iceta: "Tinc 40 dies per canviar el rumb de la política catalana"

Iceta també ha tingut un paper protagonista al comitè federal, i ha sigut el primer dels dirigents territorials a dirigir-se a la resta de membres del comitè, en un discurs en obert, poc habitual en aquest tipus de reunió. "Tinc 40 dies per canviar el rumb de la política catalana i els aprofitaré tots. El període liderat per l'independentisme s'ha saldat amb un fracàs sense pal·liatius. Tenim una societat dividida, una economia deteriorada i també la imatge de Catalunya. Ha quedat clar que la via unilateral i il·legal ha fracassat", ha asseverat el dirigent dels socialistes catalans, que ha vist com la decisió de donar suport al 155 li ha costat una crisi i un degoteig de dimissions a les alcaldies.

"En la candidatura que jo defenso hi ha demòcratacristians i comunistes, i amb molta honra. És gent que vol treballar en la convivència", ha asseverat.

"Volem acords i rebutgem qualsevol frontisme, i hem posat els millors exemples a aquest servei: els nostres alcaldes i alcaldesses i regidors, que han demostrat com s'ha de defensar la convivència i s'han oposat al xantatge dels que no volen que les institucions estiguin governades pels que no pensen com ells", ha afirmat. Iceta ha denunciat que l'exbatlle de Sant Hipòlit de Voltregà, Xavier Vilamala, va ser "amenaçat" per dirigents sobiranistes per tal que estripés el carnet del PSC per conservar l'alcaldia, que finalment va perdre: "Vergonya!", ha exclamat.