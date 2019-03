Sánchez presenta un programa sense referències a Catalunya i amb mesures econòmiques socials

Pedro Sánchez ha desgranat aquest dimecres el gruix de les seves propostes electorals per als comicis del 28 d'abril, en els quals aspira a revalidar una majoria que li permeti continuar sent el president espanyol. En un acte a Madrid, envoltat de banderes espanyoles i europees, el líder socialista ha defensat el seu projecte, basat en mesures socials, de coneixement i de regeneració, com la millor manera d'"unir Espanya i els seus territoris" respecte als qui volen una "Espanya enfrontada".

Malgrat aquest objectiu, en tot el programa, de 110 punts, només hi ha una referència al model territorial –que no és directa a la qüestió catalana– i es limita a defensar un enfortiment del model autonòmic "com a instrument fonamental del reconeixement de la singularitat de cada comunitat autònoma", desenvolupant els seus mecanismes de participació en l'activitat legislativa a escala espanyola.

Per fer possible el programa, que inclou novetats com la vinculació de les pensions a l'IPC –augmentant les aportacions de l'Estat a la caixa de la Seguretat Social, amb l'objectiu d'eliminar el dèficit del sistema en cinc anys–, Sánchez ha demanat un suport massiu a les urnes al PSOE, que apareix com a líder destacat en les enquestes, però sense una majoria de govern assegurada, després de la negativa de Cs a pactar-hi.

Sánchez vol que el futur executiu depengui "de les seves pròpies forces", en una al·lusió clara a la voluntat de governar tot sol, cosa que sembla impossible segons els sondejos. L'alternativa al seu govern, que per a ell és el que "mira endavant", és una "involució", segons ha dit, representada per un executiu de les tres dretes. I, per aconseguir-ho, ha demanat passar per damunt de "qualsevol ideologia" i sumar esforços per parlar "de les coses del dia a dia", i deixar enrere l'enfrontament territorial.