Sánchez avisa que un "president inconstitucional" no pot liderar la Generalitat

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dissabte que la legislatura a Catalunya que s'obrirà a partir de dimecres "no pot ser liderada per un president inconstitucional" perquè aquesta legislatura haurà de ser constitucional i desenvolupar-se respectant la Constitució i l'Estatut.

Sánchez ha fet aquesta reflexió a l'inici de la seva intervenció a l'assemblea oberta a la ciutadania que s'ha celebrat al barri madrileny d'Hortaleza per parlar del futur de les pensions. Es tracta de la segona assemblea d'aquest tipus en què participa, després de l'organitzada dijous a Granada i que s'aniran succeint en totes les capitals de província.

Després d'insistir que a Catalunya "no funcionarà mai la via unilateral d'independència", Sánchez ha afegit que el pròxim líder de la Generalitat haurà de governar "per a tots els catalans", no només per a la majoria independentista que hi ha al Parlament sortit del 21-D.

Dard a Podem pel 155

En el torn d'intervencions del públic, un militant ha demanat a Sánchez que no torni a pactar amb la dreta com va passar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Ferraz no va consultar llavors a les bases sobre la intervenció al·legant que no tenien marge de maniobra.

En aquest punt, ha sostingut que avui en dia "l'esquerra ha de defensar la sobirania nacional" d'Espanya i que "els que diuen que se'n volen anar perquè paguen molts impostos són de tot menys d'esquerres", perquè promouen la desigualtat territorial . S'ha referit així sense anomenar-lo a Podem i la seva posició favorable a un referèndum pactat amb l'Estat.