Sánchez diu que Maduro és un “tirà” que respon “amb bales i presó a les ànsies de democràcia”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat aquest dimarts de “tirà” el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, durant la clausura de la Internacional Socialista que ha tingut lloc a Santo Domingo. Sánchez ha assegurat que qui respon “amb bales i presó a les ànsies de llibertat i democràcia no és un socialista, sinó un tirà”. Les seves paraules arriben poc després que la Fiscalia de Veneçuela hagi demanat que s’impedís la sortida del país de l’autoproclamat president veneçolà Juan Guaidó.

Veneçuela, segons Sánchez, ha de sentir “l’alè de la Internacional Socialista”. El president espanyol, que ha contactat a Santo Domingo amb líders de l’oposició veneçolana, ha insistit en el seu ultimàtum a Maduro: reconeixerà Guaidó com a president legítim de Veneçuela si no convoca eleccions.

“Som socialistes perquè defensem la llibertat”, ha dit Sánchez davant els representants de les formacions socialistes que –sense reconèixer-lo com a president legítim de Veneçuela– han aprovat aquest dimarts una resolució destacant els “esforços” del líder opositor Juan Guaidó per “conduir una transició cap a la democràcia”, però rebutjant “categòricament tota forma d’intervenció militar estrangera per a un canvi de règim a Veneçuela”.