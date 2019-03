Sánchez recorrerà al TC la comissió d'investigació del Parlament sobre la monarquia

El govern espanyol ha demanat al Consell d'Estat un dictamen per recórrer davant del Tribunal Constitucional la comissió d'investigació sobre la monarquia creada pel Parlament la setmana passada, segons han confirmat fonts de la Moncloa. La petició de l'informe és el primer pas preceptiu abans de presentar el recurs, que podria comportar la suspensió immediata de la comissió d'investigació si l'Alt Tribunal optés per admetre a tràmit el recurs del govern espanyol.

Els dos executius havien pactat, en el marc de les reunions bilaterals, reduir la conflictivitat davant del TC, i, concretament, la retirada de diversos recursos contra lleis catalanes, sobretot les de caràcter social. Algunes d'aquestes impugnacions han sigut retirades els últims mesos, tot i que també hi havia hagut altres impugnacions, com la d'una resolució del Parlament que avalava la via unilateral, aprovada a l'estiu, just abans de la primera reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra.

La comissió va ser creada amb els vots de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i van votar-hi en contra Cs, PSC i PP. De fet, la proposta ha estat impulsada conjuntament pels quatre grups sobiranistes de la cambra i té com a objectiu investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades a la família reial espanyola, incloent-hi les destinades a "forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O". Els grups també van acordar que la comissió investigui els presumptes comptes irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, a Suïssa i altres paradisos fiscals, la provinença d'aquest capital i les activitats delictives o irregulars que es puguin derivar de les declaracions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El PP, Cs i el PSC ja van considerar en el seu moment que la creació de la comissió d'investigació contravenia la Constitució, perquè se centrava en temes sobre els quals el Parlament no té competència. Aquesta és la línia argumental que previsiblement seguirà el govern espanyol en el seu recurs, que es podria aprovar en el consell de ministres de divendres, si ja ha rebut l'aval del Consell d'Estat, tot i que aquest és només consultiu.