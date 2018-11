Sánchez demana a Cosidó que plegui per haver “desprestigiat” la justícia

La sessió de control al govern espanyol al Senat d’aquest dimarts ha estat molt centrada en la independència judicial, arran de la renúncia de Manuel Marchena a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la filtració de missatges del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què es vantava de controlar el Suprem, i els eventuals indults als presos polítics independentistes. Sánchez ha rebut la pressió des d'uns quants fronts, amb especial protagonisme del mateix Cosidó, encarregat de dirigir-li les preguntes del grup popular.

El president espanyol ha demanat a Cosidó que fes “una reflexió serena” sobre l’”estat de descomposició” en què es trobava el PP, i li ha demanat que “aprengui dels errors” i plegués. “Hi ha una diferència entre vostè i jo, i és que jo no transigeixo amb les interferències al poder judicial”. Segons ell, el senador “ha ofès l’honorabilitat d’un jutge i ha desprestigiat la justícia”, i per això, per “sentit institucional i d’Estat”, els ha demanat que mantinguin la negociació del govern dels jutges. En la mateixa línia, a l’entrada de la sessió la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha demanat al PP que negociï el CGPJ i ha considerat una “cortina de fum” del PP el trencament del pacte, que s’ha fet demanant la seva dimissió com a condició per tornar-ne a parlar.

Ara que tant Casado com Rivera li demanen reformar el sistema d’elecció del CGPJ, Sánchez s’hi ha mostrat disposat però després de triar la cúpula que ha de governar els jutges els pròxims cinc anys, i que hauria d’estar nomenada el 4 de desembre. Després se’n pot parlar, considera, però ha expressat la seva preferència perquè “sigui el poder legislatiu, i no les associacions de jutges i fiscals, el que decideixi la manera de governar-se”. Els dos dirigents de dretes demanen que els jutges tinguin més a dir sobre els seus caps, un aspecte que podria decantar a la dreta la cúpula judicial.

Sánchez ha revelat que ha parlat amb Marchena aquest matí, i ha dit que la decisió de renunciar al nomenament demostrava la seva independència. A més, i en resposta al senador de Bildu Jon Iñárritu, ha defensat el poder judicial, que ha “dictat sentències molt importants”.

Sobre indults: “Deixi treballar els jutges i després fem política”

Cosidó l’ha acusat de tenir hipoteques amb els independentistes i Sánchez li ha respost que no eren els seus “socis”, tal com demostra el fet que no li donin suport per aprovar els pressupostos. A més, el president espanyol ha tornat a evitar parlar d’indults, arran de la petició de Cosidó que prometés que no els concediria als presos polítics, escudant-se en el fet que el procediment judicial estava en marxa: “Respecti la justícia, deixi treballar els jutges i després haurem de fer política”, ha respost.

El senador, que ha acusat Sánchez d’haver donat instruccions a l’Advocacia de l’Estat per rebaixar les acusacions, li ha replicat que digui als seus ministres que defensen els indults que respectin la justícia, i no a ell, i ha considerat que si arriben seran “els indults de la vergonya”, que enviaran “el missatge que poden fer un nou cop d’estat”. A més, ha dit, si els concedeix “estarà traint una majoria de catalans” que “se senten desemparats” per l’executiu.

Compara el Brexit i l'autodeterminació

Sánchez ha comparat aquest dimarts el referèndum del Brexit amb un eventual referèndum a Catalunya, i ha considerat que tots dos “divideixen” perquè una part no en reconeixeria el resultat. “Vostès estan proposant fracturar la societat catalana en dos”, ha assegurat, abans de dir que en les últimes cites electorals la població catalana no ha votat majoritàriament forces independentistes: “Assumeixin la realitat, no són majoritaris per defensar l’autodeterminació”. Per això ha demanat als independentistes que diguin a la societat catalana “que no hi ha majoria” per a la independència, i que s’asseuran amb la resta de la població catalana per treballar “per l’autogovern” i l’Estatut d’Autonomia.

Sánchez ha considerat irònicament que els independentistes “vivien millor amb Mariano Rajoy al govern”, perquè tenien un enemic molt potent. En resposta al senador del PDECat Josep Lluís Cleries, Sánchez ha tret pit del desbloqueig de les relacions bilaterals entre el govern espanyol i la Generalitat durant el seu mandat, i de la reducció de la conflictivitat entre executius amb la retirada de recursos d’inconstitucionalitat en lleis socials catalanes, a més dels acords d’inversió a Catalunya, en compliment de l’addicional tercera de l’Estatut. Segons ell, la proposta política que ell proclama de “reforçar l’autogovern” és la més majoritària entre la població catalana.

Cleries li ha respost que “si vol triomfar entre el 80% de la població” cal que proposi un referèndum, i ha carregat contra el procés d’elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Aleshores Sánchez ha acusat Cleries de voler “polititzar la justícia” i li ha recordat que el govern “no dicta sentències, ni absolutòries ni condemnatòries”.