Sánchez vol reprendre el diàleg amb el Govern al juliol malgrat les dificultats que genera el "clima electoral"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest diumenge en una entrevista a La Vanguardia la seva intenció de reprendre el diàleg amb el Govern català durant el juliol, tal i com s'havia compromès. "Volem convocar la comissió de diàleg entre ambdós governs el proper mes de juliol", ha dit. Amb tot, també ha admès que veu un "context difícil a Catalunya, perquè s'està generant una situació clarament electoral".

Preguntat sobre si l'indult als presos polítics podria afavorir el marc de diàleg, el president espanyol ha admès que el tema s'ha debatut "durant molts mesos, fins i tot abans que el Tribunal Suprem emetés la sentència". Sánchez s'ha limitat a afirmar que "les mesures de gràcia estan clarament definides" en la legislació malgrat "la set de venjança" en "alguns actors i sectors". "Això va en contra de l'esperit de la Constitució i de la pròpia legislació espanyola", ha recalcat.

Sánchez també s'ha referit a les tensions dins del seu govern i al Congrés dels Diputats. El socialista ha insistit que la crisi sanitària no ha separat la coalició del PSOE amb Unides Podem. "L'acord no està en qüestió", ha dit. A partir d'aquí, ha aplaudit el "canvi d'actitud per part d'alguns actors polítics, singularment Ciutadans". "Entenc que ha vist que l'estratègia d'alineació total amb el PP i Vox el portava a quedar-se sense espai", ha assegurat: "El temps dirà si és una actitud estratègica o purament tàctica".

En la mateixa línia, ha lamentat la postura del PP durant la pandèmia. a qui ha acusat d'intentar "fer servir la pandèmia per derrocar el govern": "Han fet servir els morts en la contesa política i amb això han atacat els seus propis governs autonòmics". "Des de la moció de censura de 2018, la dreta no ha assimilat la pèrdua del poder", exposa el president en l'entrevista: "Han de decidir si volen seguir en la provocació, fent el joc a l'extrema dreta, o si desitgen el camí del consens".

Fent un repàs de la seva gestió de la crisi del coronavirus, el socialista ha assenyalat dos moments crítics. "El 14 de març, quan vaig haver de reunir el Consell de Ministres per aprovar l'estat d'alarma", i "el 26 de març, quan vam patir el pic de l'epidèmia". Tot i admetre que "Occident va arribar tard" a l'hora de respondre a la pandèmia, i que l'estat d'alarma potser "s'hauria d'haver aprovat abans", Sánchez també apunta que "la societat espanyola i moltes forces polítiques no ho haurien entès amb un nombre de morts inferior al que teníem".