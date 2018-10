Sánchez diu que va recórrer la reprovació del rei per “convenciment” i sense pressions de la Zarzuela

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit aquest dimarts que no ha rebut pressions de la Zarzuela per recórrer la reprovació del rei del Parlament davant del Tribunal Constitucional. En resposta a ERC, durant la sessió de control al govern espanyol al Senat, Sánchez ha afegit que el recurs l’han presentat per “convenciment” i el compromís amb el “manteniment de la legalitat”. El president espanyol, que s’ha confós en la seva compareixença i ha parlat de Felip II, en lloc de Felip VI, ha censurat a ERC que estiguin alimentant “debats artificials”, com el de la seva reprovació.

El senador d’ERC, Joaquim Ayats, ha recordat a Sánchez la informació publicada per l’ARA sobre les “pressions de Felip de Borbó a les empreses per abandonar Catalunya” i ha considerat que el Parlament té “motius sobrats” per a la seva reprovació. El senador també ha recordat que la reprovació del Parlament va ser votada per independentistes i no independentistes, en referència als comuns.

El republicà ha animat els senadors socialistes a reprovar també Felip VI i ha defensat que el Parlament “té dret” a fer les reprovacions que “consideri oportunes”. Ayats ha dit que el monarca veu en el republicanisme “la principal amenaça al seu sou”, que ha xifrat en 18 milions d’euros (l’assignació pressupostària a la casa reial). A més, ha desafiat el president espanyol a abraçar el seu republicanisme.

El portaveu del PP, Ignacio Cosidó, ha recriminat a Sánchez que el líder de Podem, Pablo Iglesias, "negociï els pressupostos amb un pres i amb un fugitiu", en referència a la visita d'Iglesias divendres passat a Lledoners i la posterior trucada, diumenge, amb Carles Puigdemont. Cosidó ha preguntat de forma retòrica a Sánchez, quantes coses més deixarà que Iglesias negociï en nom seu: "la sortida dels presos?; un referèndum d'autodeterminació?; liquidar la nostra constitució?". El senador del PP ha etzibat a Sánchez que "negociar els pressupostos en una presó no és regeneració democràtica, és una vergonya democràtica".

Sánchez ha respost a la recriminació, com ja ha fet d'altres vegades, assegurant que "en nom del govern, només negocia el govern". I li ha dit al portaveu popular que "si tant li dol que altres formacions donin suport als pressupostos, donin-hi suport vostès també".

En la mateixa línia, el senador també dels populars, Francisco Javier Arenas, s'ha dirigit a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per preguntar quina responsabilitat té el govern en aquests pressupostos, perquè ha assegurat que el govern "ha habilitat al senyor Pablo Iglesias com a interlocutor pressupostari d'Espanya" i ha acusat els socialistes de "barrejar el debat pressupostari amb el debat independentista".

Montero no ha tardat a desmarcar-se d'aquests retrets, assegurant, com Sánchez, que correspon en exclusiva al govern "la iniciativa pressupostària". "Aquest govern no té emissari, ni representants al seu nom" i ha sentenciat que aquesta competència és "del govern" i també seva perquè és la ministra d'Hisenda.

En aquesta sessió de Control el Senat, l'executiu socialista també ha hagut d'afrontar altres temes sensibles com les declaracions de la portaveu del govern, Isabel Celaá, que en altres ocasions ha afirmat que "moltes imatges de la repressió policial del dia 1-O són falses". Els senadors d'ERC, amb Mirella Cortés com a portaveu, han mostrat imatges d'aquell 1 d'octubre del 2017 i li han preguntat "si li semblaven falses". A més, Cortés ha aprofitat per recordar-li que, malgrat les seves paraules que "a Catalunya no es va votar un referèndum", l'1 d'Octubre "sí que es va votar un referèndum" i als carrers hi va haver "porres contra urnes i porres contra democràcia".

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estat l'encarregat de respondre per la portaveu del govern, Isabel Celaá, i ha excusat la seva afirmació fent referència a un seguit de diaris que feien al·lusió a imatges 'fake' d'aquell dia. Cortés li ha rebatut que "les imatges de la violència policial van fer la volta al món". "Hi havia algunes imatges falses, però això no treu la gravetat dels fets" ha sentenciat Marlaska, i ha assegurat que aquesta violència "a ningú li agrada veure-la".