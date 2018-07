Sánchez es reunirà amb Casado a la Moncloa aquest dijous

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebrà el flamant líder del PP, Pablo Casado, aquest dijous a la Moncloa. Així ho han anunciat simultàniament tant la Moncloa com el Partit Popular, en una reunió que serà a les 17 h. La trobada arriba després que els conservadors hagin radicalitzat les seves posicions amb l'elecció de Pablo Casado. El líder popular pugna amb Ciutadans pel vot més d'extrema dreta i ha consumat el gir extremista amb un discurs antiimmigració els últims dies. La Moncloa ja ha replicat comparant-lo amb el govern del president italià Matteo Salvini i denunciant que faci política electoral amb un tema tan sensible. Casado visitarà Ceuta demà dimecres per continuar carregant contra "l'efecte crida" de les polítiques migratòries de Sánchez, mentre que el president espanyol ha demanat ajuda extra a Brussel·les perquè el Marroc aturi en origen l'arribada de persones.

La reunió serà tot just l'endemà de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a Barcelona. Casado denuncia que Sánchez estigui "donant aire" a l'independentisme i també pugna amb Ciutadans perquè s'acabin les estelades i els llaços grocs en espais públics de Catalunya. La nova portaveu del PP al Congrés, l'exministra Dolors Montserrat, ha anunciat que al setembre presentaran una reforma de la llei de símbols perquè els ajuntaments no puguin penjar pancartes ni llaços a favor de la llibertat dels presos polítics i exiliats.

El PP posa la directa de cara a una nova cita electoral i assegura que està preparat per a unes generals. Els càlculs dels populars inclouen que Sánchez convoqui anticipades fent-les coincidir amb les municipals. A diferència d'Albert Rivera, Pablo Casado encara no ha demanat eleccions, però sí que ha assegurat que la legislatura està esgotada i critica que el president socialista es plantegi governar amb els pressupostos del PP i també amb el sostre de despesa de Mariano Rajoy.

Per part de la Moncloa, la reunió arriba en un moment en què els ponts també estan totalment trencats i no es preveu l'entesa imminent, tot i que els populars esperen que el PSOE els doni suport en la reforma de la llei electoral perquè als ajuntaments governi la força més votada –una iniciativa que han tornat a registrar avui després d'haver-ho proposat ja fa quatre anys.