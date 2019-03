Sánchez situa Calvo de número 2 per Madrid el 28 d'abril

Pedro Sánchez confecciona les llistes per a les eleccions generals del 28 d'abril amb les seves millors armes i ha situat de número 2 per Madrid l'actual vicepresidenta del govern, Carmen Calvo. El president fa, així, una mostra de confiança al seu braç dret a l'executiu i ratifica l'estratègia que ha mantingut l'equip de govern, entre d'altres, amb la qüestió catalana.

Calvo, cal recordar-ho, va ser l'encarregada de vehicular el diàleg amb el Govern, que finalment es va encallar. Fins ara, més enllà del nom de Calvo, també ha transcendit que l'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, es presentarà de cap de llista del PSOE a les eleccions europees i que l'actual ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, encapçalarà la llista socialista per Barcelona. També se sap que l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, serà cap de cartell per Àvila. Isabel Celaá, ministra d'Educació i portaveu de l'executiu espanyol, farà el mateix a Àlaba, i José Luís Ábalos, ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, serà el cap de la llista socialista a València.



A banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, serà cap de llista per Sevilla, i Magdalena Valerio per Guadalajara. Reyes Maroto encapçalarà la candidatura de Valladolid. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, i el ministre de Ciència, Pedro Duque, en canvi, podrien no anar a cap llista, amb independència que, en cas de victòria del PSOE, Sánchez els pogués tornar a cridar per a l'executiu.