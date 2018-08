Sánchez (també) es fa un aparell de l’Estat a mida

El 31 de maig al migdia, després que el PNB anunciés in extremis el seu suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, als passadissos del Congrés es podien veure caps de premsa del govern del PP demanant feina als periodistes que cobririen l’ascens de Pedro Sánchez a la Moncloa. Eren, però, una petita part dels milers de persones que en aquell moment prenien consciència del que habitualment implica un nou executiu a l’Estat: la renovació de més de 6.000 persones entre alts càrrecs i assessors, segons càlculs del sindicat de tècnics del ministeri d’Hisenda (Gestha). Malgrat l’auge dels missatges pro regeneració, el govern del PSOE també ha volgut fer-se a mida l’aparell de l’Estat. En els dos primers mesos de mandat, des del 2 de juny, el nou executiu ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) prop de 600 ordres de cessament i nomenament d’alts càrrecs, comptant-hi els reials decrets, les ordres ministerials i les resolucions emeses.

A banda dels ministres, nombrosos secretaris d’Estat, directors generals, delegats del govern espanyol i ambaixadors han sigut substituïts per càrrecs o excàrrecs socialistes i persones de confiança dels nous inquilins de la Moncloa. I també s’han canviat molts presidents de les grans empreses públiques o amb participació de l’Estat. És el cas de Red Eléctrica, al capdavant de la qual s’hi ha posat Jordi Sevilla, exministre d’Administracions Públiques durant el primer govern Zapatero i assessor de Sánchez en matèria econòmica. Amb un sou de 546.000 € bruts a l’any -és el salari del 2017, segons l’informe de remuneracions de la companyia-, és un dels nous càrrecs que cobrarà més.

Un altre dels sous de la franja alta és el de 219.642 €, que cobrarà el nou president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), el fins ara interventor de la Junta d’Andalusia, Vicente Fernández. Els relleus també s’han succeït a la direcció d’empreses de diferents sectors que formen la SEPI, com Correus, que ara presideix Juan Manuel Serrano -cap de gabinet de Sánchez abans que fos president i que cobrarà 191.053 €-, i l’agència Efe, que ha començat a dirigir l’ex director adjunt d’ El Confidencial Fernando Garea, que cobrarà 114.251 €.

Els sectors dels transports i les infraestructures tampoc s’han escapat de la renovació. Isaías Táboas, exsecretari de Transports amb Zapatero i secretari general de la Presidència de la Generalitat amb José Montilla, ara és el nou president de Renfe amb un sou de 161.999 €. D’altra banda, al capdavant d’Adif s’hi ha estrenat per primer cop una dona, Isabel Pardo, que ja era directiva de la gestora pública d’infraestructures ferroviàries i que cobrarà 167.129 €. Més repercussió mediàtica va tenir, en canvi, el nomenament de Maurici Lucena com a president de l’empresa estatal de gestió d’aeroports Aena, que tindrà un sou de 162.904 €. Des del 2016 era director de control financer al Banc Sabadell, però el seu nom és recordat per haver estat portaveu del PSC al Parlament entre 2012 i 2015 i, després, membre de l’equip econòmic del govern a l’ombra de Sánchez.

Lucena també és un dels nous càrrecs que Cs ha criticat en el marc de la campanya #DedazosSánchez, amb la qual denuncien el suposat amiguisme del nou president a l’hora d’escollir càrrecs públics. El partit d’Albert Rivera ha demanat la compareixença al Congrés d’alguns d’ells, com el nou responsable dels Paradors -amb un sou de 180.405 €-, l’exsecretari d’organització del PSOE i exportaveu socialista al Senat, Óscar López. “Què sap López d’hotels o què sap l’excap de gabinet de Sánchez [Juan Manuel Serrano] sobre Correus?”, es preguntava fa poc Rivera, que també va carregar contra la tria de José Félix Tezanos com a director del CIS, que cobrarà 97.475 €. L’encarregat de dirigir l’institut que elabora les enquestes electorals va trigar més d’una setmana a deixar l’executiva del PSOE un cop va ser nomenat.

Entre els socialistes que han entrat a formar part de la maquinària de l’Estat hi ha una nombrosa representació catalana. El delegat especial al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb un sou de 156.550 €, és l’ex primer secretari del PSC Pere Navarro, mentre que la històrica lleidatana del partit, Teresa Cunillera, fa setmanes que exerceix de delegada del govern espanyol a Catalunya cobrant 90.118 €. Al marge del PSC, però també dins la quota catalana, destaca el fitxatge de Joan Herrera, ex coordinador nacional d’ICV, per a la direcció general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), amb un sou de 90.697 euros.

Contenció amb les ambaixades

L’allau de nomenaments ha tingut un dels últims exponents aquesta setmana amb el salt de l’alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, a l’ambaixada espanyola a Andorra, amb un sou de 61.032 € (sense incloure els complements de destinació que, segons el digital Sueldos Públicos, el podrien elevar fins als 111.953 €). El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, ha donat ambaixades a una part del departament del govern Rajoy, començant per l’exministre Alfonso Dastis, nou ambaixador a Itàlia, que cobrarà 64.769 €. Tot i això, sí que ha substituït l’excap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, com a ambaixador davant l’ONU, i els exministres José Ignacio Wert i Pedro Morenés com a ambaixadors davant l’OCDE i a Washington.