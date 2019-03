Sánchez usa el poder de veto per fer-se unes llistes a mida

Els partits espanyols enllesteixen les llistes per a les eleccions del 28 d’abril amb una tendència general a la renovació, pels canvis de lideratge en els dos grans partits i pels canvis d’orientació o d’aliances a Ciutadans i Podem. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que farà definitives les seves llistes en un comitè federal aquest diumenge, està treballant amb les federacions autonòmiques del PSOE, però exercirà el seu poder de veto per imposar els candidats allà on no hi hagi acord amb les direccions regionals, moltes de les quals li van girar l’esquena en el procés de primàries en què va batre Susana Díaz.

La intenció de Sánchez és fer-se un grup parlamentari afí, sense versos lliures, per evitar les crítiques internes que han proliferat en els nou mesos de govern després de la moció de censura. Però alguns barons, començant per la mateixa Díaz, no li estan posant les coses fàcils i presenten batalla fins al final. Ahir mateix el secretari d’organització socialista, José Luis Ábalos, es va reunir amb els números dos de Díaz i del president aragonès, Javier Lambán, per intentar arribar a un acord en l’elaboració de llistes i recordar-los que la decisió final era de la comissió de llistes i, en última instància, del comitè federal, dos organismes controlats per afins a Sánchez. Si no hi ha pacte abans de diumenge s’imposaran els candidats que vulgui el secretari general socialista, com ara tots els ministres a excepció de la d’Economia, Nadia Calviño, que no ha volgut participar-hi. Tot plegat desembocarà en una renovació de més de la meitat del grup parlamentari socialista.

Casado fitxa Montesinos

Al PP, on les direccions regionals no tenen formalment ni veu ni vot en la formació de llistes (tot depèn de la direcció estatal), Pablo Casado continua elaborant-les i ahir va anunciar el fitxatge d’un independent per liderar la de Màlaga: el periodista de Libertad Digital i tertulià de La Sexta Pablo Montesinos. El PP se suma així a la política de fitxatges que en aquesta precampanya està duent a terme sobretot Ciutadans, tot i que el partit taronja n’ha patit les conseqüències amb alguns candidats tombats en les primàries. Això ha provocat també desercions, en aquest cas per les primàries a les eleccions autonòmiques, com la de la candidata a l’alcaldia de Valladolid Pilar Vicente, que ahir es va retirar de la cursa en protesta pel procés, en què hi va haver un intent de tupinada per afavorir la candidata de Rivera.

Mentrestant a Podem, amb l’elaboració de llistes més descentralitzada, els canvis arribaran sobretot per la desaparició d’algunes aliances. El partit es presentarà sense l’aliança amb Anova a Galícia, que va donar lloc a En Marea en els anteriors comicis, i també separadament de Compromís al País Valencià, en què les dues propostes competiran en les eleccions al Congrés tot i anar plegades en les del Senat.