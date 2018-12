Sánchez visitarà el tribunal d'Estrasburg coincidint amb l'inici del judici al Procés

Després de setmanes d'una intensa agenda internacional, Pedro Sánchez ha deixat per a l'inici de febrer, coincidint amb les primeres setmanes del judici al Procés, una visita al Consell d'Europa a Estrasburg i, per extensió, al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Tot i que la Moncloa vol desvincular-ho per complet amb el procés judicial al Tribunal Suprem -segons assenyalen fonts del govern espanyol a l'ARA-, la visita, prevista per al 7 de febrer, coincidirà amb les primeres declaracions dels presos polítics. El Suprem encara no ha marcat l'inici del judici, però està previst que sigui entre finals de gener i principis de febrer, quan podrien produir-se les primeres declaracions després de les qüestiona prèvies.

Des del Consell d'Europa, Sánchez té la intenció de reivindicar la seva política de drets humans i defensar Espanya com un estat social i democràtic de dret, una versió totalment oposada a la de les defenses dels presos polítics, que consideren que la sentència del Suprem ja està dictada i preparen el Procés pensant en recórrer a Estrasburg, esperançats amb el paper de la justícia europea -que darrerament ha condemnat a Espanya per mantenir un procés injust contra el líder abertzale Arnaldo Otegi.

Fonts de la Moncloa assenyalen que la visita no s'ha dissenyat exclusivament per contrarestar la campanya internacional de l'independentisme i que està prevista dins de la roda de contactes internacionals del president del govern espanyol. Però des del govern espanyol també admeten que durant el mandat de Mariano Rajoy l'independentisme va guanyar la partida del relat a Europa, i el ministeri d'Exteriors de Josep Borrell porta des dels seus inicis intentant revertir-ho.

A part de la condemna pel cas Otegi -el novembre el TEDH va dictaminar que l'Audiència Nacional havia vulnerat els seus drets fonamentals-, a l'octubre del 2017 Estrasburg també va dictaminar que les devolucions en calent d'immigrants a la frontera de Ceuta i Melilla són il·legals. Aquest dos grans revesos per a la sentència espanyola porten ara Sánchez a visitar el tribunal, sumat a la visió internacional sobre el Procés després de l'altre revés de les euroordres contra Carles Puigdemont i exconsellers.