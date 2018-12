Santa Coloma de Farners vota dividida l’espai dedicat a l’1-O

L’1-0, símbol de la unitat independentista, s’ha convertit en una arma llancívola un any després a Santa Coloma de Farners. La consulta que es farà avui a la capital de la comarca de la Selva per dedicar un emplaçament a la jornada del referèndum ha desfermat les desavinences entre les formacions i entitats sobiranistes, amb retrets i acusacions creuades. Al gener la CUP va portar una moció al ple per rebatejar la plaça de l’Ajuntament amb el nom de plaça U d’Octubre de 2017, però ERC i MES, que configuren el govern local, i el PDECat hi van votar en contra i no va prosperar. “Es van escudar dient que no havíem consensuat la moció quan l’havíem presentat a la comissió informativa”, denuncia l’única regidora de la CUP, Sylvia Barragan.

La manca de consens ha retardat gairebé dotze mesos la iniciativa i ha fet que finalment s’hagi decidit impulsar una votació -com reclamaven els cupaires davant la paràlisi- però introduint-hi tres llocs alternatius i la possibilitat que no es dediqui cap espai a l’1-0. Les tres opcions noves són un espai a la plaça de l’Ajuntament sense canviar-li el nom, o donar aquest nom als jardins que hi ha davant de l’escola on es va votar o a un rotonda de la vora. La formació anticapitalista defensa la proposta inicial perquè el nom de la plaça no és històric i la majoria dels pocs veïns que hi ha hi estan d’acord. Pensen el mateix les entitats. Lluís Masó, del casal La Sega 1640, creu que “la gran varietat d’opcions pretén que no guanyi el canvi de nom de la plaça”.

Des del CDR de Farners el malestar amb el consistori ja ve del referèndum. “No ens va semblar bé que tanquessin l’escola a mitja tarda perquè volíem defensar-la si venia la policia, cosa que no va passar”, critica un membre de l’entitat. Tampoc els semblen bé ara les tres alternatives que el govern ha posat damunt la taula. “Al final posarem noms als fanals o a les papereres”, qüestiona amb ironia el representant del CDR per la proposta de la rotonda, abans de remarcar que els jardins “no són un lloc per reunir-se i homenatjar el poble”.

Laura Serra, de l’ANC, no entén com s’ha arribat fins aquí quan 16 dels 17 regidors són independentistes: “S’hauria d’haver aprovat en un ple, com a la resta de pobles, perquè amb els regidors que tenim era la cosa més lògica i fàcil”. També creu que l’objectiu és dividir els partidaris del sí per evitar el canvi de nom de la plaça: “De les quatre opcions pel sí només la primera proposa un canvi de nom a un espai existent; la resta són simbòlics, i això ens fa pensar que no es vol canviar”, apunta. Les tres entitats han consensuat un document on subratllen el paper central que ha tingut la plaça de l’Ajuntament en el Procés.

Salvaguardar la Casa de la Vila

L’alcalde, Joan Martí (ERC), no amaga l’oposició del seu partit a rebatejar la plaça: “L’Ajuntament representa tothom i recull totes les sensibilitats, i perdre aquest nom contradiu l’esperit de ser la Casa de la Vila”. Però aquest no és l’únic motiu. “No volem provocar molèsties als veïns, que hauran de canviar la domiciliació dels documents o el registre de la propietat, i això té un cost econòmic i de temps”, argumenta Martí. La CUP i les entitats minimitzen el cost del registre (50€) i es mostren disposades a assumir l’import. Tanmateix, ERC es decanta per l’opció dels jardins. “Són davant de l’escola on es va votar, i així reconeixem la importància que va tenir en l’1-O, perquè és allà on la gent es va concentrar per defensar-la, i no a la plaça de l’Ajuntament”, exposa el batlle.

MES, soci de govern, que també avala l’opció dels jardins, discrepa de la idea que es vulgui dividir el vot. “Eren els espais que la gent anava dient i calia respectar-los”, exposa la primera tinent d’alcalde, Teresa Garcia. “Alguns en diuen dividir”, corrobora, molest, l’alcalde. El PDECat dona llibertat de vot, tot i que admet que la plaça de l’Ajuntament no és la seva preferència: “Hi ha emplaçaments que veiem més complicats pels inconvenients als veïns”, assenyala el seu portaveu, Carles Roca, en referència a la plaça de l’Ajuntament.

El PSC, que té l’únic regidor constitucionalista, refusa la consulta, però no pel fons sinó per la forma: “No l’avalem perquè no és vinculant i l’alcalde té l’última paraula”, diu el regidor Jesús Mora. “El reglament de les consultes no referendàries diu que totes les consultes són no vinculants, no només aquesta, però complirem amb el que voti la gent”, aclareix l’alcalde.