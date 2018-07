Santamaría i Casado es reuneixen a Génova i afirmen tenir els suports tancats

Els candidats a la presidència del PP, Pablo Casado i Soraya Sáenz de Santamaría, s’han reunit aquest dimarts a la seu del partit, al carrer Génova de Madrid, en una trobada “cordial” confirmada per fonts de l’equip de la candidata. Tot i que no n’han transcendit els detalls, els dos candidats s’han trobat en la recta final cap al congrés extraordinari del partit que haurà de triar aquest cap de setmana el nou president, i en el qual, segons l’equip de Santamaría, el 60% dels compromissaris es decantaran per la candidata.

Però l’equip de Casado, per la seva banda, afirma tenir el 50% dels compromissaris, amb el 48% dels andalusos a favor seu (una comunitat on va guanyar l’exvicepresidenta). Asseguren que tenen 1.600 dels 3.200 compromissaris 100% assegurats, mentre que en la simulació estadística els surten 2.100 suports.

En les últimes hores s’han succeït les mostres de suport als dos candidats de diversos dirigents populars de tot l’Estat. Les paraules de la precandidata descavalcada de la cursa en la votació dels militants, María Dolores de Cospedal, donant suport a Casado, han provocat algunes reaccions en cadena, entre les quals la de l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, pròxima a Cospedal, i que va acabar defenestrada arran de l’escàndol del màster i el robatori de les cremes.

Segons les fonts de l’equip de Santamaría, el transvasament de compromissaris de Cospedal cap a la candidata és un fet, i al voltant d’un 50% d’aquests compromissaris li donarien suport. Si es confirma, asseguraria la victòria de Santamaría, d'acord amb el resultat de la votació entre els militants en què va sortir victoriosa.

Això no obstant, està previst que aquest dimarts mateix l’equip de Casado faci públics els seus números, i ja han deixat clar que arribaran fins al final en la cursa, encara que tinguessin clara una derrota. El candidat ja ha aconseguit catapultar-se en la vida interna del PP arribant fins al congrés amb possibilitats de presidir el partit, i consideren que arribant fins al final només té possibilitats de guanyar: o la presidència o un lloc preeminent dins l’executiva de Santamaría, que ha incidit des del començament en la necessitat de mantenir la unitat.