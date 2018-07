Santamaría, al Govern: "Que em posin les querelles que vulguin. Soc aquí per portar-los la contrària"

Soraya Sáenz de Santamaría ha aterrat aquest dilluns a Catalunya per deixar molt clar als militants del PP que no té "por" de l'independentisme. L'exvicepresidenta espanyola, una de les favorites a les primàries dels populars d'aquest juliol, s'ha ofert als afiliats catalans com la candidata més contundent amb el Procés. "Els independentistes han fet de Catalunya el territori de la imposició i el silenci. Soc aquí per portar-los la contrària. Que em posin les querelles que vulguin, una a una", ha afirmat en un acte al Grand Marina Hotel de Barcelona.

Després que l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo la presentés com la candidata que més coneix el que està passant a Catalunya, Santamaría s'ha vantat de la seva experiència en el tracte amb independentistes i del fet que la querella del president de la Generalitat, Quim Torra –que va presentar contra ella i Mariano Rajoy per haver bloquejat el nomenament dels consellers presos i exiliats–, no prosperés. "Li vaig guanyar la querella i ho tornaria a fer", ha dit, recordant la recomanació que li va fer el seu marit: "Posa-ho al currículum. T'han posat una querella per defensar la unitat d'Espanya".

L'exvicepresidenta espanyola, de fet, ha sigut molt crítica amb Pedro Sánchez, a qui ha acusat de fer "concessions" a l'independentisme pels seus vots a la moció de censura que va fer caure Rajoy. En aquest sentit, s'ha referit a l'acostament de presos per criticar que el president espanyol posi la política penitenciària "al servei" dels que van voler fer un "cop a la democràcia". "No deixarem que es facin cessions ni concessions, hi serem", ha acabat, reclamant al govern espanyol que sigui "ferm" en l'aplicació de la llei.

La candidata a liderar el PP ha reiterat la necessitat que el nou inquilí de la Moncloa no faci "passos enrere" ni "regali el discurs" als independentistes, sobretot després que ERC hagi defensat aquest cap de setmana demanar un altre referèndum a l'Estat sense descartar la DUI. "Em preocupa molt", ha dit en declaracions abans de la trobada amb els militants populars, quan ha recordat que hi ha "molta gent" que ho està passant malament a Catalunya, on es viu sota "l'assetjament i amenaça" de l'independentisme.

Enfortir la convivència, precisament, així com reforçar la presència de l'Estat a Catalunya i la fermesa en l'aplicació de la llei, són els objectius de Santamaría per redreçar la situació actual en terres catalanes. I en clau partidista, considera que és la millor candidata per "recuperar" el PP i els votants que van deixar de votar-lo per posar rumb a la Moncloa. "Sóc millor candidata per això", ha dit als militants, que l'han rebut amb crits de "presidenta".