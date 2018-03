Santamaría, sobre la detenció de Puigdemont: "Ningú pot burlar-se infinitament de la justícia"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría , ha considerat avui que la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont a Alemanya és una "bona notícia" i demostra que tots els espanyols són iguals davant la llei i "ningú pot seguir burlant-se infinitament de la justícia".



En declaracions als mitjans després de la reunió de la comissió de subsecretaris, la vicepresidenta també ha acusat el president del Parlament, Roger Torrent, d'"extralimitar-se en les seves funcions" -ahir va demanar un "front comú" per defensar la democràcia a Catalunya- i li ha advertit que la seva "primera i única funció" és buscar un candidat "viable" per presidir la Generalitat.

A més, ha dit que si Puigdemont no és president avui és perquè el govern espanyol va anar al Tribunal Constitucional per impedir que se celebrés la seva investidura, i les mesures cautelars que va prendre el TC llavors estan "vigents", tot i que hi hagi qui segueixi volent investir-lo, en al·lusió a les pretensions de Junts per Catalunya.