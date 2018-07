Santamaría demana fermesa a Sánchez perquè a Catalunya "es practica l'apartheid"

L'exvicepresidenta del govern espanyol i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que ara el que toca a Catalunya és "fermesa" i portar-hi l'Estat. Segons ha dit, els independentistes practiquen allà el "apartheid" i "l'apaivagament amb aquesta gent no existeix". Així s'ha pronunciat després de la reunió que ahir van mantenir a la Moncloa Sánchez i el president Torra, en la qual van iniciar una etapa de diàleg en coincidir en que hi ha marge per a treballar en la normalització de les seves relacions malgrat la impossibilitat d'un acostament respecte al dret d'autodeterminació.

En una entrevista a la cadena Cope, Sáenz de Santamaría ha retret a l'actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que estigui "més pendent" de la valoració que van a fer els independentistes que de la defensa d'Espanya i de l'Estat a Catalunya. Segons ha dit, quan va governar el PP el primer que van procurar és que els "constitucionalistes treballessin junts". En aquest sentit, l'exvicepresidenta ha dit que aquest contacte amb els constitucionalistes és el primer que hauria d'haver fet l'executiu del PSOE, en comptes de dedicar-se a "fer turisme" per la Moncloa amb Torra. Al seu entendre, als primers que ha de defensar Sánchez no és als independentistes sinó als catalans que se senten espanyols, i els agradaria poder viure i parlar en llibertat a Catalunya. "Perquè a Sánchez li hagin regalat la butaca de la Moncloa, no pot anar regalant Espanya a trossos", ha denunciat.

Sobre l'operació diàleg' que va impulsar amb el Govern, Sáenz de Santamaría ha ressaltat que només es va reunir dues vegades amb el llavors vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, per parlar de les 46 peticions que el president Carles Puigdemont havia traslladat a Rajoy. Això sí, ha dit que només els interessava l'autodeterminació i ja els va dir llavors que això no es podia negociar perquè "correspon a tots els espanyols". "Amb qui més he dialogat a Catalunya i aquesta és la gran diferència amb el senyor Pedro Sánchez, és amb els catalans", ha emfatitzat, per afegir que el seu diàleg ha estat sobretot amb la societat civil o les empreses que ho estaven "passant malament".

En aquest sentit, ha ressaltat que el govern de Mariano Rajoy "no ha cedit ni una sola competència" al Govern de Puigdemont, "no ha retirat cap recurs" ni ha "contaminat la política penitenciària". Al seu entendre, "a toro passat" tots fan crítiques, però ella "mai" ha anat en contra de la llei i sempre defensarà la unitat d'Espanya.