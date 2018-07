Casado aparta l’equip de Santmaría de la direcció del PP, copada pel seu nucli dur

La voluntat d’integració dels diferents corrents del PP que va expressar Pablo Casado en ser ungit president de la formació conservadora el cap de setmana passat s’ha concretat aquest dijous amb un equip de direcció copat per afins, i en el qual no ha reservat llocs de responsabilitat per a l’equip de la seva rival interna, Soraya Sáenz de Santamaría, més enllà d’algun gest. Tot i que el president del PP, que ha presentat la nova estructura en el primer comitè executiu nacional del partit, a Barcelona, ha parlat d’integració, el cert és que els principals llocs orgànics de responsabilitat estan copats per figures molt pròximes a ell, començant per secretari general, número dos de la formació, que ha recaigut en Teodoro García Egea, el seu cap de campanya. “És una persona d’estricta confiança”, ha afirmat el president del partit

En la primera roda de premsa de Casado des que ha estat nomenat president, ha posat en valor que de les 36 persones de la seva executiva, 10 van estar a la candidatura de Santamaría, mentre que unes altres 10 ho van fer amb Cospedal. Tot i així, no ha explicat que la majoria dels partidaris de l’ex vicepresidenta han quedat en una segona línia de la direcció, i deixant fora els puntals del seu equip, com els exministres Íñigo de la Serna o Fátima Báñez. “No admetre cap corrent interna”, ha asseverat el nou líder popular, que ha afirmat que vol ser president “de tots els afiliats”.

Javier Maroto serà el vicesecretari d’organització i número tres ‘de facto’. Maroto, que en l’anterior etapa era vicesecretari de sectorial, va ser el portaveu de la campanya de les primàries de Casado.

L’esforç d’integració s’ha fet més evident en l’entrada de dirigents que van ser en el seu moment partidaris de l’ex secretària general María Dolores de Cospedal. Entre ells, destaca l’ex ministra de Sanitat Dolors Montserrat, que serà la portaveu del partit al Congrés dels Diputats, en substitució de Rafael Hernando, no alineat, i que passa a presidir el comitè de drets i garanties. Andrea Levy, per la seva banda, continuarà tenint la carpeta de vicesecretària d'estudis i programes, i de la seva cartera hi penjarà el secretari d’estudis, el també català Alejandro Fernández.

Així, Casado col·loca un home de la seva màxima confiança com a número dos, mentre que tria un dels principals suports de María Dolores de Cospedal durant la campanya com a portaveu a la cambra baixa. Entre els vicesecretaris, Casado també hi ubica altres noms de l’entorn de Cospedal, com l’exministra Isabel García Tejerina, nova responsable de sectorial, i Juan Ignacio Zoido, que presidirà el comitè electoral. Un altre cospedalista, Vicente Tirado, substiuirà el partidari de Soraya Sáenz de Santamaría Javier Arenas a la vicesecretaria de política local i autonòmica.

En les segones línies, entre els secretaris d’àrea, Casado ha incorporat alguns noms pròxims a l’ex vicepresidenta, com María del Mar Blanco, però no més li ha reservat una vicesecretaria, que ha recaigut en Cuca Gamarra, que va fer campanya per Santamaría, tot i que no es va implicar a fons amb l’ex vicepresidenta. Els equips de tots dos van estar intentant una integració que satisfés les dues parts en diverses reunions durant el dia d’ahir, però l’oferta de Casado no va convèncer l’ex vicepresidenta que va titllar-la d”’inacceptable” i va trencar les negociacions. Per això, Santamaría ha plantat Casado al primer comitè executiu, i no ha entrat a formar part de l’executiva com a vocal de lliure designació, com havia ofert el nou president.

El director de campanya de Santamaría, José Luís Ayllón, ha explicat a la Cadena Ser que l'oferta d'integració que s'ha fet des de l'equip de Casado era la d'incorporar els exministres Fátima Báñez i Íñigo de la Serna a secretaries d'àrea. "Això no representa adequadament el resultat del congrés", ha dit Ayllón, que recorda que havien reclamant una participació "digna" en la nova executiva. Per això, han decidit trencar les negociacions i ha afirmat que l'equip de Casado ha demostrat que "no saben guanyar", tot i reconèixer que tenen la legitimitat per fer l'equip que vulguin.

En canvi, des de l'entorn de Casado, Javier Maroto, ha assegurat a la mateixa emissora que la integració s'està produint i que és un "gota a gota que anirà a més". "A l'executiva hi haurà persones que públicament van prestar suport a Santamaría, la integració és un fet", ha reblat.

Discrepàncies

Casado i Sáenz de Santamaría es van reunir dimecres al matí al Congrés i van acordar que persones de la seva confiança continuarien negociant a la tarda per incorporar persones de la llista de l'exvicepresidenta a la nova executiva. A la nit, el mateix Maroto va telefonar Ayllón i va oferir a Santamaría situar només dos exministres (Báñez i De la Serna), una oferta que no van acceptar i van donar per trencades les negociacions.

Els noms de la nova executiva dels populars els desvetllarà el nou president, Pablo Casado, al comitè executiu que celebren a Barcelona aquest migdia. Entre ells, qui ocuparà la secretaria general i es convertirà en la seva mà dreta. També qui rellevarà Rafael Hernando com a portaveu al Congrés dels Diputats.

Agenda

Casado ha anunciat també la convocatòria d’una convenció ideològica de cara a la tardor, i ha assegurat que posaran la directa en la conformació de les candidatures de les municipals i autonòmiques. “El PP està llest, sigui quines siguin les circumstàncies”, ha afirmat el president del PP.

“Ja estem en campanya”, ha asseverat.

Casado també s’ha defensat de la polèmica del màster, i ha dit que ha donat “documentació” que fins i tot la Universitat no ha trobat, i per això ho ha considerat una carpeta tancada, tot i que el jutjat que porta el cas continua avançant en la investigació.