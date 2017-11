Santamaría diu que el seu executiu vol retornar l’autogovern “tan aviat com sigui possible” als electes del 21-D

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dijous que el seu govern vol “restaurar la normalitat constitucional amb la amb la màxima celeritat i efectivitat possibles” a Catalunya i “retornar tan aviat com sigui possible aquest autogovern als representants que elegeixin els catalans en l’exercici d’aquesta autonomia”. També ha assegurat que “no escatimarà esforços” per “revertir” el “dany” generat per l’independentisme a nivell econòmic i social. Es tracta, ha dit, de “tornar a fer de Catalunya un lloc atractiu per a la inversió, competitiu a nivell empresarial, i emblema a tot Espanya de dinamisme i modernitat”.

“Som conscients que l’estabilitat, certesa i seguretat jurídica és essencial perquè continuï el creixement”, ha dit, i ara “cal revertir el dany fet pels que va embarcar i engalipar Catalunya a un viatge cap enlloc i fer-lo de nou un lloc atractiu” per “obrir de nou la porta a la Catalunya pujant i líder davant l’ostracisme i la limitació de mires” de l’independentisme.

"Revertir el dany econòmic"

Segons la vicepresidenta, el seu govern “no escatimarà esforços per revertir el dany econòmic causat i el deteriorament provocat a la convivència”, i “la nostra tasca és tornar a recuperar la legalitat, fomentar la convivència i la concòrdia entre tots els ciutadans de Catalunya i atiar que les empreses i les inversions segueixin confiant com sempre a Catalunya”.

Santamaría ha fet aquestes manifestacions durant el lliurament dels premis elEconomista.es a l’Auditori del CaixaFòrum de Madrid, on ha assegurat que el 2017 “està essent l’any de l’ocupació” amb la creació de “més de 600.000 llocs de treball creats”. “Cada vegada ens trobem més a prop de l’objectiu de 20 milions de persones treballant al 2019”, ha dit.

En aquest sentit ha destacat que està millorant la qualitat de l’ocupació i s’ha arribat als 45 mesos d’augment de la contractació indefinida, així com una millora de l’ocupació juvenil, “una mostra més que la recuperació a Espanya està essent una història d’èxit”. “Els treballadors i empresaris espanyols han estat capaços d’afrontar els reptes”, ha afirmat.

Ha destacat els “avenços” del seu executiu en matèria laboral “a través del diàleg” amb les forces polítiques i els agents socials, així com l’aprovació dels pressupostos de l’Estat per al 2017 i els “acords de país” a la Conferència de Presidents, on a la pròxima reunió el govern plantejarà incloure a l’agenda global la política d’investigació i desenvolupament.