Santamaría, "orgullosa" d'haver impedit el nomenament dels consellers empresonats

"Vam perdre 3 milions de vots fonamentalment per la corrupció". L'exvicepresidenta del PP ho ha reconegut a Onda Cero a l'hora de reivindicar un espai de centredreta per a la seva candidatura a la presidència del partit, vint-i-quatre hores abans que comenci el congrés del PP en què es disputa el lideratge amb Pablo Casado. "M'hi presento perquè crec que soc la persona més indicada per guanyar o ajudar a guanyar" les eleccions després de la moció de censura en què, considera, "s'han unit els perdedors" per desbancar-los. Santamaría ha defensat una candidatura oberta i ha acusat Casado de voler tancar el partit a "la cantonada", ignorant les polítiques socials i enrocant-se a la dreta. A més, ha criticat Pedro Sánchez perquè considera que està fent "cessions" a Catalunya i al País Basc.

Sobre la polèmica d'Aznar, que no ha sigut convidat al congrés del PP, Santamaría ha assegurat que a ella li agradaria que l'hi convidessin.

"Orgullosa" per negar-se a "publicar els consellers al BOE", tot i la querella

Tot i les imminents primàries, Catalunya ha continuat al centre del debat. "Orgullosa". Així és com se sent Santamaría per haver aconseguit que Catalunya continuï sent Espanya impedint la declaració d'independència, la presidència de Puigdemont i el nomenament dels consellers. S'ha vantat d'haver evitat la independència de Catalunya: "Ha sigut una gestió difícil i es cometen errors, però Catalunya continua sent Espanya, la declaració d’independència no va anar a cap port i això es també per l’empenta de Rajoy en plena col·laboració amb el PSOE i Ciutadans", ha assegurat, tot i que ha afegit que el govern de Rajoy es va quedar sol per impedir que Puigdemont fos president de la Generalitat. "Vam impedir que Puigdemont fos president de la Generalitat i els consellers presos no van ser nomenats perquè ho va impedir, amb la llei a la mà, el govern de Rajoy", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha lamentat que tant Rajoy com ella "van marxar del govern amb una querella per prevaricació" per negar-se a "publicar els consellers al BOE", però assegura que era la seva "obligació" encara que no fos "un plat del seu gust". Sobre la querella que li va posar Quim Torra, ha afirmat: "Si me n'ha de posar més, que me'n posi les que vulgui". A més, ha explicat que considera que, gràcies al PP, "molts catalans que se senten espanyols", i que havien sigut "silenciats", "per primer cop s’han vist acompanyats per sortir al carrer". "Això de dir que són majoria ho està deixant de creure la gent", ha assegurat.

L'1-O: "Una operació de desinformació tremenda"

Preguntada per si s'havien comès errors l'1-O amb la brutalitat policial, Santamaría ha dit que va haver-hi un "intent de desestabilització" de l'independentisme, que va introduir 'fake news' en mitjans com 'Le Monde' perquè els fets tinguessin "una dimensió que no era real". "Amb el que va passar a les portes dels col·legis es va fer una operació de desinformació tremenda a tot Europa", ha assegurat.

L'exvicepresidenta del PP ha reiterat que "les forces de seguretat de l’Estat van intentar actuar de la millor manera possible" i ha denunciat que es van difondre imatges que no eren reals i "de forces de seguretat d'altres països". "El que es va viure tots aquells mesos va ser un intent de soscavar la Constitució, però també la pluralitat de la societat catalana", ha dit, i ha afegit que "es va laminar la veu dels constitucionalistes" al Parlament.