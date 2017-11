Santamaría avisa que la "incertesa econòmica i política" dependrà de les "decisions" que es prenguin a Catalunya

Dimecres va ser Mariano Rajoy qui va demanar confiança als empresaris catalans per aconseguir estabilitzar la situació política i econòmica a Catalunya, i aquest vespre ha sigut la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, qui ha explicat que aquesta estabilitat depèn de les "decisions" que es prenguin en els pròxims dies. Així, Santamaría ha afirmat que la "durada" de la inestabilitat només depèn de les institucions i de la societat catalana.

Davant d'un centenar d'empresaris que han participat a les Jornades d'Economia a s'Agaró, la vicepresidenta espanyola ha visitat Catalunya per primera vegada després de l'aplicació de l'article 155, una mesura que Santamaría ha tornat a defensar amb fermesa, tot i que ha admès que va ser una "decisió difícil" de prendre, però totalment "necessària" per "revertir tots els danys causats pel Procés". De fet, la vicepresidenta ha explicat que els independentistes han provocat una "factura i una fractura difícil de pagar i reparar".

De totes maneres, el govern espanyol confia que Catalunya encara és a temps de "revertir-la" i fer de Catalunya un "lloc atractiu per a les empreses, com sempre ha sigut", ha dit Santamaría. "L'estabilitat política cotitza en borsa", ha asseverat. La vicepresidenta espanyola ha presentat el seu govern com un "interlocutor còmplice" per després del 21-D, sempre que la Generalitat aposti pel "diàleg i la concòrdia".

Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, organitzadora de l'acte, s'ha encarregat d'obrir l'acte inaugural amb una intervenció en la qual ha volgut alertar la vicepresidenta espanyola de la situació política i econòmica que viu Catalunya. "És un problema molt greu; hem de recuperar l'economia catalana", ha advertit. I la recepta Balletbò l'ha trobada a "recuperar els catalans que creuen que no se'ls entén o no se'ls respecta". Per això, ha apel·lat directament al govern espanyol, representat per la vicepresidenta, perquè ho faci: "Hi ha camins per fer-ho", ha assegurat, i ha demanat directament a Santamaría que "ajudi" els catalans "a sentir-se còmodes" dins de l'estat espanyol, perquè assegura que no pot haver-hi un 47% dels ciutadans que votin a favor de la independència.

La XXII Trobada d'Economia que s'ha fet a s'Agaró ha aplegat una altra vegada el teixit empresarial català per debatre sobre aspectes com la digitalització i els nous models de negoci. Entre els assistents hi havia el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, i el de la Cambra de Comerç de Catalunya, Miquel Valls, que ha avisat que "en funció de les eleccions, les previsions de creixement poden variar". També hi han assisit representants d'entitats bancàries com el de CaixaBank, Enric Fernández, que ha intervingut en la primera taula de les jornades. Entre el públic també hi havia l'expresident de la Generalitat José Montilla i el secretari d'estat, José Luis Ayllón.

Concentració en contra de la visita de la vicepresidenta espanyola

Just abans de donar el tret de sortida oficial a les jornades, un centenar de persones s'han concentrat davant les portes del S'Agaró Hotel per protestar per la presència de Santamaría. Convocats pel Comitè de Defensa de la República Nord-Oriental, han cridat a favor de la llibertat "dels presos polítics" i en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.