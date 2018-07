Santamaría reclama a Casado gairebé la meitat dels llocs de la nova direcció del PP

Soraya Sáenz de Santamaría no tira la tovallola. L'ex vicepresidenta espanyola, derrotada en el congrés del PP dissabte, s'ha reunit aquest dimecres amb el flamant president del partit, Pablo Casado, al Congrés exigint "unitat" i li ha reclamat gairebé la meitat dels llocs de la nova direcció dels populars. Així ho ha explicat en declaracions als periodistes després de reunir-se breument amb Casado al Congrés. "Seria bo que el percentatge important que va donar suport a la meva candidatura sigui representat proporcionalment a totes les estructures del partit", ha assenyalat. Durant aquesta tarda, la vigília de la reunió del primer comitè executiu nacional del PP que se celebrarà demà dijous a Barcelona per escollir la nova direcció, es reuniran els equips de Casado i Sáenz de Santamaría -presidits per Teodoro García, cap de campanya del president del PP, i l'exsecretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón-, per decidir com es reparteixen els càrrecs.

Abans d'entrar a la reunió i d'ocupar el seu escó al ple al Congrés -per sobre de Casado, que ja ha segut on fins ara hi havia Mariano Rajoy-, Sáenz de Santamaría ha deixat clar no abandona la política i no ha descartat la possibilitat de ser candidata a l'Ajuntament o a la Comunitat de Madrid, per bé que ha dit que ha de ser Casado qui, en el seu cas, l'hi ha de proposar.

Segons fonts de l'equip de Casado, el president del PP ha ofert a Sáenz de Santamaría entrar al comitè executiu nacional ocupant un lloc de vocal de lliure designació que en el seu moment Casado havia deixar vacant. Però l'ex vicepresidenta espanyola no en té prou amb aquest lloc -creu que "no seria una integració"- i també ha demanat al líder popular que respecti tot l'organigrama actual del partit, tant a nivell provincial com autonòmic. És a dir, que no purgui els càrrecs que han donat suport a la candidata en les primàries.

Casado va guanyar les primàries amb 1.701 vots de 3.082, és a dir, un 55,2%, mentre que Sáenz de Santamaría en va treure 40,6%. Per tant, l'exvicepresidenta espanyola està reclamant gairebé la meitat de la composició de la nova direcció popular.

El president del PP té l’opció d’incorporar tants vicesecretaris com vulgui, però no pot oferir a un membre no electe del comitè el càrrec de número dos del partit, la secretaria general que en la darrera etapa ostentava María Dolores de Cospedal. Per a aquest càrrec, que serà anunciat demà després del comitè executiu nacional que se celebrarà a Barcelona, sonen noms de l’òrbita de Cospedal, com les exministres Dolors Montserrat o Isabel García Tejerina.