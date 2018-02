Rodríguez (PP), sobre una possible investidura de Jordi Sànchez: "El candidat no hauria de tenir responsabilitats amb la justícia"

El portaveu del PP, Santi Rodríguez, ha dit aquest dilluns, en roda de premsa del partit, que "el més desitjable seria que el candidat a la investidura no tingués cap mena de responsabilitat amb la justícia". En aquest sentit, s'ha referit a la possibilitat que s'investeixi Jordi Sànchez i ha lamentat que es plantegi com a president una persona que està "en mans del jutge". "Seria desitjable que qualsevol diputat tingués llibertat de moviments i la llibertat necessària per poder accedir a qualsevol càrrec", ha afegit: "Ara bé, els partits que van escollir en les seves candidatures persones com Puigdemont, Jordi Sànchez o Junqueras, persones en presó preventiva o en processos oberts, sabien per què ho estaven fent. Sabien que podien tenir objeccions importants des del punt de vista jurídic per poder assumir les responsabilitats que se'ls pretenia atorgar". En aquest sentit, ha recordat que la decisió sobre "la continuïtat de Jordi Sànchez a la presó serà del jutge".

Amb tot, Rodríguez ha afirmat que "el que faci el conjunt dels independentistes és imprevisible". "Aprofiten qualsevol circumstància per muntar un ciri", ha sentenciat. En aquest sentit, s'ha referit a la proposta de resolució per desbloquejar el calendari de la investidura que el PP va registrar divendres al Parlament. "Estem a l'espera que durant les pròximes hores es convoqui la junta de portaveus per ampliar l'ordre del dia del ple -convocat per a dijous- per incloure aquesta proposta de resolució. Si en les pròximes hores això no passés, estem plantejant demanar una junta de portaveus extraordinària", ha afirmat.