Santi Rodríguez (PP): "No estem satisfets amb el que va passar l'1-O però no cal flagel·lar-se públicament"

Primer esbós d'autocrítica entre les files constitucionalistes. "Creu que podem estar satisfets pel que va passar l’1-O? No pas, però no cal sortir públicament a flagel·lar-se", ha dit el cap de campanya del PP a les eleccions del 21-D, Santi Rodríguez, preguntat per Mònica Terribas (Catalunya Ràdio) si ells no farien autocrítica. "Farem autocrítica, però no davant els mitjans de comunicació", ha reblat el també secretari general dels populars catalans.

Santi Rodríguez, però, posa al mateix nivell la repressió policial i la resistència pacífica dels ciutadans davant els col·legis electorals: "El dia 1 d'octubre va haver-hi violència, però no només per un costat, oposar-se a acatar una decisió judicial també és violència. I que sigui un govern qui envia la gent a evitar que la policia faci complir la llei és molt greu".

"A cap govern li agrada enviar la policia a fer que s’acatin les lleis, ni suspendre un govern autonòmic. Tot això s’ha fet perquè hi havia un govern que no tenia normes", ha afegit el dirigent popular.

Santi Rodríguez ha participat en el que havia de ser una tertúlia amb representants del PP, PSC i Cs a Catalunya Ràdio -ahir Terribas va fer el mateix amb representants de la CUP, ERC i JxCat-, però Ciutadans i el PSC van declinar la invitació.

Preguntat sobre quina oferta fa als 48% de votant independentista pel 21-D: "Jo no puc canviar les meves propostes polítiques per acontentar els 48% que no pensar com jo. Jo he de defensar allò en el que crec, i no els puc oferir allò que els satisfaria", ha admès Rodríguez.