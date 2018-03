Santi Vidal: "S'estaven preparant les estructures d'estat, però ni s’estava anant a la velocitat requerida ni amb els fonaments ben posats"

Santi Vidal feia molts mesos que no parlava públicament. Des de la polèmica amb les seves conferències en diferents municipis catalans destapades per 'El País', i el posterior procés judicial que es va obrir, s'havia mantingut en silenci. Avui ha tornat a parlar als mitjans -a El Matins de TV3 i a El Món a Rac1- després que ahir la Consell General del Poder Judicial li hagi denegat reincorporar-se a la carrera judicial.

Preguntat sobre si el Govern tenia les estructures d'estat preparades l'1-O, tal com ell deia en les seves conferències, ha respost: "Ni s’estava anant a la velocitat requerida ni amb els fonaments ben posats com ara s’ha demostrat". Però alhora afegeix: "En cap revolució mai està tot preparat. Es va fer molta feina, i aquesta feina ens servirà en el futur. Però a partir del mes d’abril algunes coses es van torçar, com que van fallar suports d’altres estat o acords de finançament verbals. I tot això es va anar diluint".

Per tant, li han preguntat si va exagerar: "Va ser una exageració, però en el bon sentit de la paraula. Això és la política, vens un optimisme una mica exagerat, és cert". "Fruït del to col·loquial de les conferències, no vaig estar encertat dient que tenir les dades del catalans no era legal, hauria d’haver dit que un cop tinguessin un nou estat seria tot legal".

"Jo no sé tocar el violí"

Després de tot el que va passar, Vidal admet que "he dinat diverses vegades amb Puigdemont, i més que recriminar-m'ho, em deia que ‘ja sé que ho fas per ampliar el nombre d’independentistes, però en política s’ha d’anar amb peus de plom’. I afegeix que algun altre polític important "em van dir que en política s’ha de tocar més el violí quan et pregunten, però jo no en sé, si pregunten i sé la resposta, jo la dono".

Sobre el CGPJ

"Jo sabia que la meva etapa a ERC podria afectar en el meu retorn, però quan mires el reglament del Consell General del Poder Judicial no veus que la ideologia sigui un motiu per no poder-me reincorporar a la carrera judicial. Jo hagués entès que em destinessin fora de Catalunya, però això no és legal".

"No tinc gaires opcions per seguir fent de jutge a l’Estat. Puc presentar un recurs al Suprem, però no tindré resposta fins d’aquí un o dos anys".

I la República?

"La justícia ens està fent retrocedir mesos, sinó anys. No ens ha sortit bé a al primera, això ho hem de reconèixer, i ara s’obre una segona etapa que potser durarà 5 o 10 anys, qui sap".

Sobre Pablo Llarena

"Conec molt Pablo Llarena, és un bon jurista, molt bo i molt tècnic, i mai l’havia vist redactar sentències amb aquest biaix polític. L’experiència em diu que quan un arriba al Suprem i al CGPJ modifica la seva manera d’acutar".

La divisió de l'independentisme

"Els tres partits mai anat a la una en aquest procés independentistes. Internament jo sempre ho vaig dir, que havíem de deixar els interessos de partit a banda, però hi havia gent que ho compartia i altres no, i aquest segon sector s’ha acabat imposant".