El Suprem reconeix el dret de Santi Vidal a reincorporar-se a la carrera judicial però haurà d'optar a una plaça

Només dos dies abans que l'exsenador d'ERC Santiago Vidal estigui citat a testificar al judici del Procés, el Tribunal Suprem ha resolt aquest dimarts que té dret a reincorporar-se a la carrera judicial. Ara bé, haurà de tornar a concursar per poder optar a una plaça. El tribunal ordena al Consell General del Poder Judicial (CPGC) que li pagui la part de sou proporcional a l'any que no ha pogut exercir. La suspensió de funcions de tres anys per una falta molt greu d'ignorància dels seus deures –l'elaboració d'una presumpta Constitució catalana– va acabar el 26 de febrer de l'any passat.

Llavors Vidal va demanar el reingrés, però el 8 de març el CGPJ li va dir que no podia per "falta d'aptitud", ja que no havia reconegut que no havia renunciat a les idees que l'havien portat a suspendre'l. Però l'exsenador va recórrer més tard la decisió, ja que la llei que l'article que havia esgrimit el Poder Judicial, el 367.1 de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ), va ser declarada inconstitucional per part del Tribunal Constitucional el desembre del 2018. El TC va declarar en aquest punt que el CGPJ no podia mantenir la potestat de declarar si els jutges eren aptes per incorporar-se de nou o no a la carrera judicial després d'una sanció.

Arran d'això, i a partir d'una petició de Vidal, el Poder Judicial va demanar al Suprem que es mullés sobre el tema. En la sentència de la sala contenciosa administrativa, el ponent de la qual ha estat el magistrat Nicolás Maurandi, es reconeixen a Vidal els seus drets professionals de tot tipus, econòmics i administratius, des de la data de l'extinció de la responsabilitat disciplinària per la qual va ser sancionat i sempre que efectivament reingressi en el servei actiu en els termes exposats. És a dir, que es presenti a concurs.

En el moment de ser suspès, Vidal tenia una plaça de jutge a l'Audiència Provincial de Barcelona. El CGPJ inicialment va debatre si expulsar-lo o suspendre'l i va acabar optant per la segona opció. Això vol dir que no deixa de ser jutge, però sí que se'l deixa sense sou ni plaça i després de sis mesos de suspensió és necessari tornar a concursar. Ara Vidal podrà optar, si vol, a qualsevol plaça oberta en tot el territori espanyol. Fonts jurídiques recorden que últimament n'hi ha moltes de lliures a Catalunya.