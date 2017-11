Santi Vila diu que el Govern podria haver evitat "arribar tan lluny" si hagués explicitat la seva voluntat de diàleg

L'exconseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha estat un dels convidats a les Jornades d'Economia de S'Agaró. Abans d'intervenir en el sopar-debat, Vila va explicar als mitjans de comunicació -en declaracions recollides per Europa Press- que si el Govern hagués explicitat la seva voluntat de diàleg, podria haver evitat arribar "tan lluny". L'exconseller ho ha dit en referència a les declaracions de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, en què aquest matí ha afirmat que el govern espanyol va oferir garanties de no aplicar l'article 155 al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Per Vila "hi ha hagut molts moments durant l'any" en què el Govern hagués "pogut evitar que aquesta situació hagués arribat tan lluny". De fet, en la seva intervenció durant el sopar, Vila va reiterar que s'havia d'haver evitat el "col·lapse". Així, considera que els sectors "moderats" van perdre la batalla i, en canvi, la van guanyar els "extremistes". L'exconseller considera que els partidaris de la tercera via són els que han quedat "frustrats i inhabilitats" perquè consideraven que encara hi havia alguna proposta de diàleg i aquest any no s'ha produït.

Coincidint amb les Jornades d'Economia, Vila també ha fet referència a la situació econòmica de Catalunya. En aquest sentit, ha afirmat que l'evolució de l'economia està molt influïda per la situació política d'Espanya i Catalunya i ha assenyalat que s'hauria de procurar que "el terreny fos practicable" i perquè ho sigui, Vila considera que haurien de sortir de la presó els consellers i líders sobiranistes.

"Vull pensar que, en la mesura que ens anem asserenant, serem capaços de reconduir una cosa que més hauria d'haver arribat a aquest extrem, perquè és inimaginable que en un país de la Unió Europa tinguem aquesta situació tan conflictiva i trista per tots", ha manifestat. Vila també ha explicat no participa en les eleccions del 21-D perquè no té "valor ètic" de fer-ho mentre hi hagi polítics a la presó. Una decisió que, ha assegurat, és dolorosa per ell.

Sense foto amb Santamaría

L'exconseller ha arribat a S'Agaró uns minuts més tard que hagués marxat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que prèviament havia participat a l'acte inaugural de les Jornades. Ha evitat, així, repetir la fotografia que dimecres va protagonitzar amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, quan va saludar-lo durant els premis organitzats per Foment del Treball.