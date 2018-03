Santi Vila: "No he entès mai com els meus se sentien còmodes negociant amb la CUP"

L'exconseller d'Empresa i Coneixement Santi Vila ha passat aquesta tarda pel plató de l'ARA per valorar la situació política actual, després que hagi publicat el llibre 'De héroes y traidores'. Entrevistat per Antoni Bassas, Vila ha retret al PDECat que hagi negociat tots aquests mesos amb la CUP, amb qui creu que tenen models de societat "diametralment oposats". "No he entès mai com els meus se sentien còmodes negociant amb la CUP", ha etzibat.

Davant l'escenari polític actual, Vila ha avisat que un avançament electoral no es pot descartar i acusa la CUP de ser-ne un factor "distorsionant". Aquest dissabte el consell polític de la CUP va tancar la porta a donar suport a la investidura de Jordi Sànchez, perquè consideren que l'acord entre JxCat i ERC representa un programa "autonomista". Sense els quatre vots favorables dels anticapitalistes, la investidura no pot tirar endavant.

Santi Vila també rebutja la idea que ha apuntat aquest dilluns el diputat al Congrés Joan Tardà, en un article publicat a 'El Periódico', en què demanava començar a teixir aliances amb PSC i comuns per tal d'ampliar la base independentista. L'exconseller creu que aquesta proposta suposaria tornar als tripartits de fa uns anys entre PSC, ERC i ICV. Per a Vila, és un escenari a evitar. De fet, ho considera un "fantasma" que hauria de "preocupar" la ciutadania i els polítics independentistes.

