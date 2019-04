Santiago Abascal defensa que només hi ha dues opcions: la "continuïtat històrica" d'Espanya o un "front popular"

El líder de Vox i candidat d'aquesta formació a la presidència del govern socialista, Santiago Abascal, ha reivindicat aquest dijous que en les eleccions generals de diumenge "només hi ha dues opcions": la "continuïtat històrica" d'Espanya o "el caos d'un front popular" que "uneix a comunistes, separatistes i senyorets de Barcelona".

Abascal, que ha participat en un acte de Vox a València, junt al candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, José María de los Llanos, i el cap de llista al Congrés de Diputats per la circumscripció de València, Ignacio Gil Lázaro; ha afirmat que diumenge no estan en joc "tres o quatre cosetes irrellevants", sinó "la pervivència de la llibertat i d'Espanya".

El líder de Vox ha dit que els espanyols estan "farts de veure a una Espanya acomplexada" i que "la unitat nacional es pot negociar". Davant d'això, Santiago Abascal ha sentenciat que aquesta unió "és innegociable i es defensa amb totes les conseqüències".

"La dictadura 'progre' agonitza"

Santiago Abascal també ha afirmat que "la dictadura 'progre' agonitza" i que els líders d'altres partits creuen que "l'obrer està preocupat amb l'heteropatriarcat, el llaurador pel llenguatge inclusiu o l'estudiant per la custòdia compartida de les mascotes". Davant d'això, ha defensat que Vox va a "guanyar" perquè la resta de formacions "tenen un afany malaltís en dir-nos com hem de viure i sentir".

En aquest punt, el líder de Vox ha apel·lat als "votants socialistes" que veuen "amb perplexitat el que està passant a Catalunya, o que cacen, o que són homes i es veuen assenyalats". "Ja han prohibit 'Caputxeta' per masclista i acabaran prohibint 'El Quixot' per islamòfob", ha assenyalat Abascal.

"El quartet del consens"

El dirigent d'ultradreta s'ha referit als candidats del PSOE, Unides Podem, Partit Popular i Ciutadans com el "quartet del debat" perquè "estan d'acord a mantenir les autonomies, la dictadura totalitària de la memòria històrica i la ideologia de gènere".

Sobre el candidat socialista i president espanyol, Pedro Sánchez, Santiago Abascal ha dit que "no vol a Espanya" i que és "un individu que només busca el poder sense aturar-se, com els psicòpates". El líder de Vox també ha criticat el lema de campanya del PP, 'Valor segur', sobre el qual ha afirmat que "allò segur és que no tenen valor" perquè són la "dreta covard", ja que "van al racó a ploriquejar quan els diuen fatxes".

"Fallit estat de les autonomies"

El polític d'ultradreta ha criticat també "el fallit estat de les autonomies" que "empobreix i fa mirar amb sospita al veí de la província del costat". "L'estat de les autonomies és la garantia per acabar amb la pluralitat d'Espanya", ha afegit. Pel que fa a la immigració, ha defensat que només volen "preguntar al que toca a la nostra porta què pretén i què vol aportar".

Abascal ha reclamat "la llibertat davant de la totalitària ideologia de gènere que segresta la voluntat de les dones i no les protegeix", sinó que "només busca la lluita de sexes, una vegada que l'esquerra ha vist caiguda la lluita de classes". Per últim, el líder de Vox ha defensat "la propietat privada davant dels okupes" i ha afirmat que la policia ha de disposar "d'un registre de propietats i treure'ls de les orelles en un moment".