El diputat del PSC Carles Castillo perfila un corrent intern "catalanista" al partit

260x366 El diputat del PSC que liderarà el nou corrent intern, Carles Castillo, en una imatge d'arxiu El diputat del PSC que liderarà el nou corrent intern, Carles Castillo, en una imatge d'arxiu

Sectors del PSC perfilen la creació d'un corrent intern "catalanista i federalista" liderat pel diputat Carles Castillo, que podria veure la llum aviat sota el nom de Juliol del 78 amb el repte d'atreure antics votants del partit, segons han avançat a l'agència Efe fonts socialistes. La iniciativa s'està gestant dos anys després que desapareguessin del mapa orgànic del partit els seus dos exponents més importants, Avancem i Agrupament Socialista, que fins al 2014 van ser els principals corrents crítics interns, presents fins i tot a la cúpula de la formació.

Ara sectors del PSC impulsen la creació d'un corrent que, segons fonts coneixedores de la iniciativa, naixeria amb un perfil "catalanista, federalista i marcadament d'esquerres", molt crític amb l'"acostament" en alguns moments del partit a l'entitat Societat Civil Catalana. I això, tot i que Castillo havia participat en el passat en manifestacions de la plataforma unionista. El diputat tarragoní, per contra, va ser l'1 de març el primer càrrec socialista que va visitar un dels dirigents independentistes empresonats, en aquell cas Oriol Junqueras, llavors encara a Estremera. Ho va fer a títol personal i per raons d'"humanitat", a causa de la relació personal que van travar al Parlament.

De declarat perfil d'esquerres i catalanista, Castillo (Tarragona, 1975) és diputat al Parlament des de la passada legislatura i ja forma part d'un altre corrent intern al partit: R oj@s, que va néixer per impulsar "un gir radical a l'esquerra". El repte del nou corrent és que el sorgiment d'aquest nou corrent serveixi per remarcar l'"esperit catalanista" del PSC i així poder recuperar antics votants catalanistes desencantats amb el partit, així com penetrar en regions del territori català on habitualment els socialistes tenen més dificultats, segons les citades fonts.