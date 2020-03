Segon dia de bronca entre socis del govern de Sánchez per la gestió de la llei del "sí és sí"

"Els debats que tenim al consell de ministres i entre departaments ministerials es queden a aquesta porta i, per tant, no tinc res més a afegir", assenyalava ahir dimarts la ministra d'Igualtat, Irene Montero, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Acabava de presentar la llei de llibertats sexuals, coneguda com el "sí és sí", però la lletra petita de la norma, importantíssima per al moviment feminista, va quedar eclipsada per les lluites internes dins del govern de coalició per penjar-se les medalles de la mesura. De la mateixa manera que fa dues setmanes, Igualtat va decidir airejar a la premsa les diferències entre els socis de la coalició al mateix moment en què es debatia la llei al consell de ministres, un enfrontament entre Montero, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo (PSOE), i sobretot la vicepresidenta primera del govern espanyol i anterior titular d'Igualtat, Carmen Calvo, que un dia després encara porta cua.

Per una banda, Unides Podem acusa Campo i Calvo de voler posar pals a les rodes a la llei amb excuses tècniques perquè es presentés més tard. Per l'altra, des del PSOE asseguren que la norma era un "nyap" i que estava plegada d'errors que envaïen competències.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va decidir ahir dimarts a la tarda sortir en defensa de Montero i acusar Campo, de manera implícita, de "masclista". "A les dones en aquest país se'ls han posat moltíssimes excuses, històricament ha sigut una manera de limitar i tractar d'aturar l'avenç del moviment feminista. En les excuses tècniques crec que hi ha molt de masclisme frustrat", va dir el vicepresident segon del govern espanyol als passadissos del Congrés. Aquest matí la portaveu del grup socialista a la cambra baixa, Adriana Lastra, ha sortit en defensa de Campo i ha censurat les paraules d'Iglesias. "No hi ha ministres masclistes, hi ha un govern profundament feminista, del primer a l'últim", ha assenyalat. El ministre de Justícia no ha volgut entrar directament a la batalla de retrets, però sí que ha censurat que alguns polítics "parlin massa".

"Tinc l'absoluta garantia de la col·laboració de tots els ministeris amb el de Justícia. Saben que hi ha uns ministeris més antipàtics, estic pensant en el d'Hisenda, en el de Justícia, que ens anem posant primmirats perquè les lleis que surtin d'un govern siguin tan perfectes com es pugui", ha dit Campo durant un esmorzar informatiu a Madrid. Semblava que la tempesta amainaria però el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha insistit en les paraules d'Iglesias en una entrevista a Antena 3. "Sembla que faci falta que vingui un homenot i digui: «Vinga, t'arreglo la llei»", ha dit. Ara bé, ha considerat "normal" que hi hagi discrepàncies entre els socis però que l'important és que "es resolguin".

Des del PSOE, censuren l'actitud que té Unides Podem. Alguns ministres critiquen "les maneres" de fer de la ministra d'Igualtat d'airejar a la premsa els debats de dins del consell de ministres, tot i que no hi ha cap declaració seva que reculli la disputa. Fonts d'Igualtat, però, acusaven ahir "Justícia i Calvo d'haver bloquejat amb excuses i qüestions tècniques" la llei. "A aquest ministre de Justícia cal obligar-lo per fer avenços feministes, aquesta serà una de les lluites d'Igualtat aquesta legislatura", assenyalaven les mateixes fonts.

Des de Justícia repliquen que una llei integral que implica una reforma del Codi Penal no es fa amb un mes i mig i que cal tenir garanties i fer consultes. Igualtat, en canvi, considera que en el fons és una pugna amb Calvo, que no ha digerit el fet que algú jove com Irene Montero hagi reimpulsat Igualtat.

Diferències amb el 'cas Couso'

La topada entre Unides Podem i el PSOE s'ha aguditzat aquest dimecres amb un altre tema. A través d'un comunicat, el partit lila ha informat que no està d'acord amb el criteri de l'Advocacia de l'Estat de recórrer la sentència que condemna l'estat espanyol a pagar 182.000 euros per la mort del càmera de televisió José Couso a Bagdad (Iraq) el 2003. Un recurs que ahir dimarts va defensar públicament la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya.

En el comunicat, el partit lila expressa "tot el seu suport" a la família de Couso, després que González Laya assegurés que indemnitzar la família, tal com reclama l'Audiència Nacional, comportaria un precedent "inassumible" per a l'Estat.