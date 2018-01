EN DIRECTE. Elena Salgado, al Congrés: "Desitjo pensar que vam contribuir a preservar el futur d'Espanya"

Comença la comissió d'investigació sobre la crisi financera al Congrés, amb la compareixença de l'exvicepresidenta del govern espanyol i exministra d'Economia, Elena Salgado, que explica com va reaccionar l'executiu de José Luis Zapatero davant la crisi econòmica. "Totes les decisions que vam prendre van anar encaminades a protegir les prestacions socials i per desocupació", ha assegurat Salgado, referint-se a la pitjor època de la crisi, el 2009: "Desitjo pensar que vam contribuir a preservar el futur d'Espanya i a pal·liar el sofriment dels sectors més desafavorits de la nostra societat".

L'exministra ha atribuït l'agreujament de la crisi el 2010 als rescats de Grècia i Irlanda, que van augmentar la desconfiança cap a Espanya. Així, Salgado ha recordat que a l'inici de 2010, el PIB va començar a créixer i la prima de risc estava per sota dels 100 punts bàsics: "Va ser en aquest context quan va esclatar la situació grega", ha dit després d'al·ludir a la reacció dels mercats financers internacionals davant el dèficit públic grec de més del 15%, que va motivar posteriorment el rescat del país. Segons l'exvicepresidenta, les complicades negociacions i la falta de credibilitat del programa acordat amb Grècia van estendre la desconfiança cap a Portugal, Irlanda i Espanya, que van veure augmentar els seus primes de risc. "Precisament, aquest va ser un dels primers fites que van generar la perniciosa interrelació entre el deute públic i la situació de les entitats financeres, ja que el potencial rescat d'un país implicava un augment dels interessos que obligava a accentuar retallades en la resta de partides públiques ", ha puntualitzat.

"Fent la vista enrere resulta impressionant la transformació que ha sofert el sector financer a Espanya", ha assegurat: "El govern al qual vaig tenir l'honor de pertànyer va haver d'enfrontar la crisi econòmica més greu que hem tingut en els últims anys: ho vam fer amb encerts, però amb errors també". Segons Salgado, l'executiu de Zapatero "va tenir objectius prioritaris: contribuir a afrontar una crisi que va posar en perill tot l'ordre econòmic mundial. En segon lloc, protegir Espanya d'un rescat financer. El tercer, contenir la repercussió dels efectes del sistema financer sobre la nostra economia productiva. També, limitar el cost per ajudes a entitats financeres per protegir els comptes d'estalvis. Finalment, protegir els serveis públics".

"En part ho vam aconseguir, i en altres no. Les circumstàncies no podien ser més adverses", ha sentenciat l'exvicepresidenta. Salgado ha defensat que "un cop va esclatar la bombolla immobiliària, la desocupació a sectors com el de la construcció és molt difícil de solucionar": "El govern va decidir reforçar les assegurances de desocupació, que arribava al 80% de les persones desocupades. S'ha parlat molt del canvi de model productiu: m'agradaria insistir que ha d'anar acompanyat també d'un pacte per l'educació, un reforç de la formació professional i la generació de treballadors amb millors nivells de flexibilitat i acomodació a sectors nous".

Pel que fa a les caixes d'estalvis que han sobreviscut a la crisi, tres, Salgado considera que ho van fer perquè "no han abandonat el que era la seva raó de ser original: mercat local, connexió molt forta amb l'economia de la localitat, tracte amb el client, nivells de morositat que mai han superat allò acceptable".

Els diputats fa mesos que examinen el paper dels governs de José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero en la gestió de la crisi financera, el rescat bancari i la fallida de les caixes d'estalvis. Salgado va arribar a justificar el 2012, quan ja era fora del Congrés, que el govern espanyol no va activar mesures de xoc contra la crisi per evitar que autoritats internacionals intervinguessin l'Estat.

Ahir va ser l'exvicepresident Pedro Solbes va acudir a la mateixa comissió, on va admetre la falta de previsió de la crisi i el retard a l'hora d'adoptar mesures per corregir la situació. També va acceptar que la manca de "valentia" o contundència de l'executiu a l'hora d'actuar va agreujar els efectes de la crisi.