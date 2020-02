"Gràcies, senyora senadora": la presidenta del Senat tira d'ironia amb el portaveu de Vox que li havia dit "president"

"Senyora president". Aquesta és una fórmula que fan servir de manera habitual alguns dirigents de Vox per referir-se a les presidentes del Congrés, Meritxell Batet, i del Senat, Pilar Llop. Ho fa el portaveu del partit d'extrema dreta a la cambra baixa, Iván Espinosa de los Monteros, i també ho va fer Jacobo González-Robatto, el líder de Vox al Senat, durant la sessió de control al govern d'aquesta setmana a la cambra alta.

González-Robatto va agrair a Llop que li cedís la paraula per formular la seva pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb un "gràcies, senyora president". Però, en aquesta ocasió, Llop, quan el polític ultra va acabar la seva intervenció, li va contestar d'una manera mordaç que evidencia el biaix masclista de la tria de paraules del polític de Vox: "Gràcies, senyora senadora".

Una resposta que ha provocat molts aplaudiments a la xarxa.

Muy fan de @pilar_llop Una Gran PresidentA https://t.co/o7VO6QhnEN — Ander Gil (@Ander_Gil) February 25, 2020

Magnífica reacció de la PresidentA del Senat https://t.co/noCvLu16tD — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) February 25, 2020

Fins i tot la Reial Acadèmia Espanyola fa uns dies aclaria que la fórmula correcta és presidenta, un terme recollit al diccionari des del segle XIX.

#RAEconsultas En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma «presidenta», femenino documentado en español desde el s. XV y presente en el diccionario académico desde 1803. — RAE (@RAEinforma) January 22, 2020

La tria de Pilar Llop per liderar el Senat va ser un moviment conscient de Pedro Sánchez per situar un perfil feminista al capdavant de la cambra alta. Llop va ser jutge especialitzada en violència de gènere, i fins al 2019 va ser delegada del govern espanyol en aquest àmbit.

Per contra, Vox fa bandera de la seva lluita per la derogació de les lleis de violència de gènere, un terme que consideren erroni, ja que proposen normatives "de violència intrafamiliar". A part, el partit ultra ha hagut de censurar en els últims dies el seu senador per Ceuta, Juan Ros Alcaide, per intentar retractar-se de la seva renúncia a l'escó després que la Guàrdia Civil l'acusés d'agredir la seva dona.