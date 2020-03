El Senat també aprova el sostre de despesa amb l'abstenció d'ERC i el no de JxCat

La votació de la setmana passada al Congrés, només un dia després de la constitució de la taula de diàleg, s'ha repetit aquest dimecres al Senat. ERC s'ha tornat a abstenir en la votació del sostre de despesa i dels objectius de dèficit del govern de coalició, mentre que Junts per Catalunya hi ha votat en contra. Aquest cop, però, el vot dels 13 senadors republicans no era imprescindible perquè aquest tràmit vital per a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat tirés endavant, ja que els socialistes sumen majoria absoluta a la cambra amb altres grups, com el PNB. Al seu torn, els quatre senadors de Junts per Catalunya, han decidit tornar a votar en contra malgrat un discurs inicial de mà estesa del seu portaveu, Josep Lluís Cleries. Les votacions –s'han votat els objectius per a aquest 2020 i després per al període del 2021 al 2023– han tirat endavant amb 131 vots a favor, 109 en contra i 14 abstencions.

Els republicans han optat directament per no defensar la seva posició i cedir tot el seu torn del debat a EH Bildu, amb qui comparteixen grup al Senat. Consideren que el diputat Joan Margall ja va defensar molt bé els arguments de l'abstenció al Congrés dimecres de la setmana passada i que no era necessari repetir-los paraula per paraula. Fonts d'ERC assenyalen que s'han abstingut per "coherència" i apunten que avui ja ha parlat del tema el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Cleries, en canvi, ha subscrit bona part del discurs de la setmana passada del diputat Ferran Bel al Congrés, però deixant clar que la seva condició era el retorn de l'IVA del 2017, que fa setmanes que Montero ha descartat. "Som els del diàleg, però no els de la rendició. No volem regalar el nostre vot", ha dit el portaveu de JxCat al Senat. "Preferim dialogar dempeus amb tota la dignitat, i mai ho farem agenollats", ha afegit, i ha denunciat que malgrat el govern de coalició l'estat espanyol continua sent "repressor". Inicialment, però, ha dedicat paraules amables a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a qui ha agraït que digui que el Senat és important. Però de seguida li ha retret que no tingui en compte la moció sobre el retorn de l'IVA que va aprovar la setmana passada la cambra alta.

Montero, durant la seva intervenció inicial, ha assenyalat un altre cop que "no entendria" que "comparteixin l'actitud de la dreta" de "bloqueig del país". Al seu torn, el portaveu dels socialistes al Senat, Ander Gil, ha recriminat al PP que acabi "votant amb els independentistes de Junts per Catalunya el no als objectius de dèficit".