La Generalitat acusa el govern espanyol de "sobrepassar àmpliament" i "sense justificació" els límits del 155

La Generalitat ha acusat el govern espanyol de "sobrepassar àmpliament" i "sense justificació" les mesures que permet l'article 155, perquè l'objectiu ja no és només "revocar" el procés independentista sinó "arrancar" a les institucions catalanes les atribucions que li són pròpies. Així consta a les al·legacions que la Generalitat ha enviat al Senat en relació a l'article 155, que entre aquest dijous i divendres s'aprovarà definitivament.

"Les mesures proposades pel govern de l'Estat van més enllà del concepte de 'mesures necessàries', perquè tenen com a directa i immediata conseqüència desposseir el poble de Catalunya de les seves institucions -Parlament i Govern- i permeten desarticular l'estructura de la seva administració", afirma el text. El Govern també afegeix que tot això es farà en un termini de temps "incert".

Segons defensa el Govern, l'executiu espanyol s'hauria d'haver limitat a proposar mesures per aturar el procés independentista, però les finalment proposades -que suposen una intervenció total de l'autonomia- sobrepassen "la proporcionalitat i gradualitat" de l'actuació del govern de Rajoy. Per això, la Generalitat avisa que si el Senat finalment les accepta, com tot sembla indicar (el PP té majoria absoluta), ho farà sense "una ponderada causa justificada", i incorrerà en un "excés notori" del que s'espera, amb una "falta de congruència" respecte el requeriment inicial i amb una "manifesta desproporció".

Per tot això, el Govern de Puigdemont acaba la carta amb un advertiment molt clar: "Per resoldre el que el govern de l'Estat ha qualificat de greu situació extraordinària, es crearà una situació extraordinària encara més greu, en arrabassar a Catalunya la seva autonomia política".

En les al·legacions -un document de 9 pàgines- Puigdemont també designa el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, com l'encarregat de representar-lo al Senat per presentar les al·legacions. En cas que Mascarell no pugui, seran els portaveus d'ERC i el PDECat a la cambra, Miquel Àngel Estradé i Josep Lluís Cleries, els qui prendran la paraula.

Confusió per un burofax

L'enviament s'ha produït enmig d'una gran confusió. La cambra alta ha dit a les 10.00 h que no havia rebut res, i s'ha arribat a publicar que el Govern renunciava a presentar al·legacions. El cas és que aquest cop la Generalitat ha optat per enviat un burofax amb les al·legacions en lloc de presentar-les al registre del Senat com es fa habitualment.

El burofax arriba després que el president del Senat, Pío García Escudero, adrecés a Puigdemont una carta on l’emplaçava a intervenir a la comissió conjunta que comença a les 17.00 h d’aquest dijous i també al ple on s'aprovaran les mesures, convocat per aquest divendres a les 10.00 h.

Un cop presentades, les al·legacions s'estudiaran a la ponència que se celebra partir de les 12.00 h a la reunió de la ponència de la comissió que ha de redactar l'informe que es debatrà a la reunió de la comissió. Serà en aquesta reunió (que es fa a porta tancada) on els grups podran fer al·legacions de viva veu. Un cop la ponència decideixi si les estima o no, es redactarà l'informe definitiu que s'elevarà a la comissió que es reuneix a partir de les 17.00 h.

Serà en el si d'aquesta comissió que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anirà al Senat a explicar les mesures i en justificarà l'aplicació. Un cop s'aprovi el dictamen, l'últim pas serà la votació al ple del Senat, que començarà divendres a les 10.00 h. Fins a les 09.30 h hi haurà temps per presentar també els vots particulars.