El Senat planteja que Sánchez comparegui el 23 d'octubre pels dubtes sobre la tesi

El Senat vol convocar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè expliqui la seva tesi doctoral en un ple el 23 d'octubre. Accediria així a la sol·licitud que va fer el PP rebutjada per la resta de grups parlamentaris al Congrés. La data es tancarà durant la pròxima mesa, en la qual es fixarà també l'ordre del dia.

Des del govern espanyol s'ha comunicat al Senat que Sánchez disposa d'aquest dia per anar-hi però s'ha insistit en una compareixença sobre política general. El PP, però, insisteix que comparegui per dos temes concrets: la política d'immigració i els dubtes sobre el plagi i l'autoria de la seva tesi. Si la Moncloa només ofereix una data, els populars proposen prioritzar el segon.

El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha deixat clar que l'ordre del dia encara no està decidit i que la mesa el fixarà el 16 d'octubre. Malgrat això, com que el PP té majoria al Senat, es preveu que Sánchez hagi de comparèixer per explicar els dubtes que ha generat la seva tesi.