El Senat aprova els pressupostos del 2018 i els torna al Congrés amb les esmenes del PP

El ple del Senat ha aprovat aquest dilluns el text del projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2018 amb la incorporació de 44 esmenes del PP i del Partit Aragonès (PAR) –amb la majoria de vots del PP i l'abstenció del PSOE–, amb la qual cosa culmina la seva tramitació a la cambra alta. El projecte torna ara al Congrés per aprovar-los definitivament amb els canvis introduïts o en la seva versió original.

En concret, el ple del Senat ha aprovat amb 155 vots a favor, enfront de 28 vots en contra i 60 abstencions, el dictamen de la Comissió de Pressupostos amb el text pressupostari que recull les esmenes incorporades, 44 de parcials (17 del PP i 27 del PAR), que comporten canvis per un import aproximat de 179 milions d'euros, a les quals podrien sumar-se'n de noves si ho acorden totes les formacions en el ple.

La majoria del PP i el vot de les formacions que van donar suport als comptes des del principi (PNB, Cs, Fòrum Astúries, UPN, CC i NC) han permès que els comptes finalitzin el seu tràmit al Senat, amb l'abstenció de Coalició Canària i el PSOE –després del compromís de Pedro Sánchez de mantenir els comptes una vegada que el PNB va donar suport a la seva moció de censura a Mariano Rajoy– i el vot en contra d'Units Podem, ERC, PDECat, Compromís i Bildu. Les més de 5.400 esmenes d'aquests partits qual no han sigut incorporades.

Per la seva banda, les 44 esmenes acceptades (17 del PP i 27 del PAR) suposen modificacions per un import superior a 175 milions d'euros. D'aquests, uns 31 milions restarien inversions al País Basc derivades de les esmenes dels populars i 144 milions es destinarien principalment a infraestructures a Aragó, a petició del PAR.

D'aquesta manera, el PSOE haurà de decidir ara al Congrés si accepta les esmenes del PP introduïdes al Senat, ja que amb la seva abstenció n'hi hauria prou perquè tiressin endavant amb els vots del PP i els seus socis parlamentaris, o si, per contra, manté el seu compromís amb el PNB de mantenir els PGE i les rebutja, per la qual cosa es necessitaria reunir almenys els grups que van donar suport a la moció de censura (Podem, ERC, PNB, PDECat, Compromís, Nova Canàries i Bildu).

Crítiques a les 'autoesmenes' del PP

Durant el debat dels pressupostos al ple del Senat, Maria Dolors Etxano, del PNB, ha criticat les esmenes del PP al text que el govern de Mariano Rajoy havia aprovat, i s'ha preguntat si les inversions que va planificar per a Euskadi han deixat de ser vàlides amb el canvi de govern.

Per la seva banda el senador del PP Juan Antonio de las Heras li ha respost que desconeix el "perquè" del canvi d'actitud del PNB pel seu suport a la moció de Pedro Sánchez i li ha demanat que expliqui el que considera "un canvi de jaqueta". "Les autoesmenes li freguen l'epidermis, no són el pagament de la seva traïció", ha assegurat: "La venjança se serveix en un plat fred i com més temps passi, millor". De las Heras ha negat que siguin una manera de castigar Euskadi i ha acusat el PNB d'egoisme "des del punt de vista polític".

Segons el parer de Mirella Cortés, d'ERC, amb aquests pressupostos els catalans paguen els policies que els "van pegar" durant l'1 d'octubre i les presons "en què reclouen els presos polítics". També ha criticat les partides a la Corona.

Al seu torn, el senador de Podem Ferran Martínez ha mantingut un tens debat amb la senadora de Ciutadans, Lorena Roldán, en carregar contra la formació taronja per, segons Martínez, atribuir-se èxits dels PGE com les pujades de les pensions. "Quan el debat baixa al concret es queden sense resposta, aporten entre poc i res, s'apunten èxits que són falsos", ha criticat, a la qual cosa Roldán ha respost amb gestos des de l'escó.

Per la seva banda, el senador del PSOE Juan María Vázquez ha criticat el "joc pueril" del PP en esmenar els seus propis pressupostos, el que al seu judici ha aconseguit "unir" els grups parlamentaris en contra dels canvis proposats pel PP.

"Per què es qüestiona que el Govern hagi adoptat els PGE?, és coherent amb el que s'ha dit amb Sánchez. No hem presentat vetos ni esmenes, hem sigut coherents", ha assenyalat, i ha ironitzat que s'hagi fet "barra lliure" amb les esmenes del Partit Aragonès (PAR).