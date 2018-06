De la Serna i Pastor es descarten per liderar el PP

El termini per a la presentació dels avals per a la cursa per liderar el PP s'ha tancat aquest migdia i tant l'exministre de Foment, Íñigo de la Serna, com la presidenta del Congrés, Ana Pastor, han anunciat que no optarien a la presidència. Tots dos eren vistos com a possibles candidats de consens, però finalment no aspiraran al càrrec. De la Serna ha anunciat avui que donaria suport a la candidatura de l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per presidir el PP. En una roda de premsa a Santander, el dirigent popular ha reconegut no estar preparat per posar-se al capdavant de la formació conservadora. "Crec que no estic preparat per a aquest repte", ha sentenciat. A banda de Santamaría, sis candidats més han anunciat que faran un pas endavant per dirigir el partit: la secretària general, María Dolores de Cospedal; el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado; l'exministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo; el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón Hernández; l'expresident de Noves Generacions valencianes, José Luis Bayo, i el regidor de la Font de la Figuera (País Valencià), Elio Cabanes Sanchís, que ha presentat la candidatura un parell d'hores abans que es tanqués el termini per optar a la presidència dels populars.

Mentrestant, la presidenta del Parlament ha optat per mantenir-se neutral, perquè, ha justificat, ha de mantenir el paper institucional que li dona el càrrec, el de més rellevància que conserva el partit a tot l’Estat. Pastor sí que s’ha mullat lamentant que el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que era un dels favorits per guanyar la cursa electoral, no s'hi presentés. Feijóo va anunciar que no s'hi presentaria perquè volia centrar-se en la seva feina a la Xunta com a president de Galícia iha defensat avui la decisió de continuar com a dirigent autonòmic i no optar a encapçalar el PP, i ha deixat clar que continuaria al capdavant del govern gallec "com a mínim" fins al 2020. Ha deixat així la porta oberta a tornar a concórrer a un altre procés electoral un cop finalitzada la legislatura actual. D'aquesta manera ha respost Feijóo als líders de l'oposició, en una sessió de control al Parlament gallec marcada per la decisió del president de la Xunta de continuar a Galícia i no optar a succeir Mariano Rajoy a la presidència del Partit Popular.